Emma Bonino, ricoverata d’urgenza in codice rosso: "È in gravi condizioni", cosa è successo e la malattia
La leader di +Europa è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata d’urgenza al Santo Spirito: grande apprensione per le sue condizioni di salute.
Ore di apprensione per Emma Bonino. La leader di +Europa, 78 anni, è stata ricoverata d’urgenza a Roma nel pomeriggio di lunedì 7 settembre 2026. Secondo le prime informazioni filtrate sui media, Bonino è stata soccorsa nella sua abitazione, nel centro della Capitale, e successivamente trasportata in ambulanza all’ospedale Santo Spirito con codice rosso. Le sue condizioni sono state descritte come gravi. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media e ha riacceso l’attenzione sulla salute della storica esponente radicale, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare diversi problemi e alcuni ricoveri ospedalieri.
Emma Bonino, il nuovo ricovero al Santo Spirito: è in codice rosso
Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla causa del nuovo malore. Emma Bonino si sarebbe sentita poco bene nel pomeriggio odierno, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori nella sua abitazione. Da lì il trasferimento in ambulanza verso l’ospedale Santo Spirito, dove la politica è arrivata in codice rosso. Le prime informazioni parlano quindi di una situazione seria, mentre il quadro clinico resta in evoluzione. Non sono stati resi noti, al momento, né la diagnosi precisa né i risultati degli eventuali accertamenti effettuati dopo l’arrivo in ospedale. Non risulta infatti, al momento, alcuna comunicazione ufficiale che colleghi il ricovero del 7 settembre a una possibile recidiva del tumore affrontato da Bonino in passato.
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Il tumore e i precedenti problemi di salute
Nel 2015 la politica aveva annunciato di avere un microcitoma polmonare, una forma di tumore del polmone particolarmente aggressiva. "Recentemente mi sono sottoposta a dei controlli medici che hanno evidenziato la presenza di un tumore al polmone sinistro – annunciò la politica – Si tratta di una forma localizzata e ancora asintomatica, ma richiederà un trattamento lungo e complesso di chemioterapia che è già stato iniziato e che durerà almeno sei mesi".
Dopo un lungo percorso di cure e controlli, nel 2023 Bonino aveva raccontato pubblicamente durante la sua intervista a Belve di aver concluso il percorso terapeutico e di considerarsi guarita:
"Sembra un reato che le donne abbiano un’ambizione. Continuerò ad andare finché mi reggeranno le forze. Anzi, voglio dare una bella notizia, sono guarita dal tumore. Dopo otto anni, questo ospite non voluto se ne è andato"
Negli anni successivi non sono comunque mancati altri momenti difficili. Nel 2024 Bonino aveva avuto nuovi problemi respiratori e un ricovero in ospedale.
Particolarmente delicato era stato poi l’episodio del novembre 2025. Anche in quell’occasione la leader di +Europa era stata trasportata al Santo Spirito in codice rosso e inizialmente ricoverata in terapia intensiva. Dopo la prima fase delle cure era stata trasferita al San Filippo Neri di Roma, dove aveva proseguito il percorso assistenziale in una struttura specializzata. Dopo circa una settimana era arrivata la dimissione, con il ritorno a casa. Ora, a distanza di mesi, un nuovo ricovero torna a destare preoccupazione.
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