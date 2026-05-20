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Emma Marrone e Belen seppelliscono l'ascia di guerra, lo scambio social è virale: "Le hai anticipate anni fa"

Dalle tensioni del passato ai complimenti pubblici sui social: il botta e risposta tra Belen Rodriguez ed Emma Marrone fa impazzire i follower.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Per anni Emma Marrone e Belen Rodriguez sono state al centro del gossip legato a Stefano De Martino. Oggi, però, tra loro sembra esserci soltanto serenità. A dimostrarlo è stato un nuovo scambio social sotto un post di Emma dedicato al tour estivo 2026. Il commento di Belen ha subito conquistato i follower, raccogliendo centinaia di like e confermando come i vecchi attriti siano ormai un lontano ricordo.

Emma e Belen, il commento social diventa virale

A far parlare è stato il post condiviso da Emma Marrone sui suoi profili social. La cantante ha pubblicato alcune immagini scrivendo: "Queste foto solo per dirvi che la scaletta del tour è pronta. Io sono gasata che manco ve lo dico!". Tra i messaggi arrivati sotto il post, quello di Belen Rodriguez non è passato inosservato:

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"Bellissima, posso dire? Sempre più bella! E poi posso dire? Hai anticipato le lentiggini da anni fa!"

Parole che hanno subito conquistato il pubblico social, raccogliendo centinaia di apprezzamenti.

Emma ha risposto con affetto e semplicità: "Bellissima tu", accompagnando il messaggio con un cuore. Uno scambio che molti utenti hanno interpretato come la conferma definitiva di un rapporto ormai completamente pacificato. Non sono mancati nemmeno altri commenti di personaggi noti del mondo dello spettacolo. Andrea Delogu ha scritto: "Sei devastante!!!", mentre Teresa Langella ha commentato: "Quanto bella sei?". Anche Ida De Filippo ha lasciato un messaggio affettuoso rivolto alla cantante. D’altronde, la storia tra Emma, Stefano De Martino e Belen Rodriguez appartiene ormai al passato. La showgirl argentina e il ballerino si innamorarono quando lui era ancora legato alla cantante salentina, dando vita a uno dei gossip più discussi degli ultimi anni.

Emma Marrone, tutte le date del tour estivo 2026

Intanto Emma si prepara a tornare live con una lunga tournée estiva. Reduce dal ritorno in classifica di L’amore non mi basta, tornato virale a dodici anni dalla pubblicazione grazie ai social e a TikTok, la cantante ha annunciato numerosi concerti in tutta Italia. Oltre agli appuntamenti già confermati a Roma e Milano, l’artista porterà la sua musica in diverse città italiane da luglio ad agosto. Ecco tutte le date annunciate:

  • 2 luglio – Roma, Ippodromo delle Capannelle
  • 4 luglio – Brescia, Brescia Summer Music
  • 10 luglio – Cervere, Anima Festival
  • 11 luglio – La Spezia, La Spezia Estate Festival
  • 15 luglio – Riccione, Riccione Music City
  • 16 luglio – Mirano, Mirano Summer Festival
  • 18 luglio – Pisa, Pisa Summer Knights
  • 19 luglio – Genova, Altraonda Festival
  • 24 luglio – Palermo, Dream Pop Fest
  • 25 luglio – Catania, Sotto Il Vulcano Fest
  • 1° agosto – Ancona, Piazza Cavour
  • 2 agosto – Pescara, Zoo Music Fest
  • 4 agosto – Follonica, Follonica Summer Nights
  • 9 settembre – Milano, Ippodromo Snai San Siro

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