Emma "L'amore non mi basta" è il nuovo inno nazionale ma il miracolo non dura. Lo sguardo del pubblico fa malissimo Un successo travolgente oscurato dagli assurdi commenti sul suo corpo: Emma non molla e si mostra per quella che è, ma lo sguardo del pubblico fa malissimo

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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A volte, nel magico mondo della musica succedono cose così imprevedibili che probabilmente pure i discografici finiscono per grattarsi la testa con una certa perplessità. Prendete Emma Marrone e il suo brano L’amore non mi basta. Una canzone tranquillamente archiviata nel cassetto dei "buoni successi del passato" che, all’improvviso, ha deciso di risorgere dalle sue ceneri, evadendo dalle playlist per trasformarsi in un vero e proprio dispositivo di identificazione di massa.

Emma, l’assurda rinascita de L’amore non mi basta

Interpretato da Emma nel lontano 2013, scritto da Daniele Magro e prodotto da Davide Simonetta, questo pezzo ci fa capire che oggi la nostalgia viaggia a una velocità che i budget della discografia non avevano minimamente calcolato. Il brano, nato guardando al pop-rock dinamico di Try di P!nk, con tanto di batteria internazionale di Mylious Johnson, nel dicembre del 2025 ha vissuto una transizione quasi mistica: da dignitoso reperto d’annata a inno cross-generazionale.

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Un vero e proprio "miracolo di Natale", come lo ha definito l’interprete stessa, compiuto grazie ai misteriosi e insondabili algoritmi di TikTok. Il brano è finito al centro di un trend virale da oltre 75.000 creazioni originali, conquistando il primo posto della classifica Viral di Spotify e piazzandosi stabilmente nella Top 50 italiana.

La convergenza sociologica qui rasenta il sublime: gli utenti hanno iniziato a usare il ritornello graffiante per sonorizzare video nostalgici sui campioni del calcio italiano dei primi anni 2010. Evidentemente, tra un gol di un bomber d’annata e l’intensità emotiva di Emma c’era un legame segreto che tutti sentivamo dentro ma che nessuno aveva ancora avuto il coraggio di formalizzare.

La ragione di questa catarsi sembra legata all’indipendenza rivendicata dal testo, un concetto che agli italiani piace tantissimo cantare ma un po’ meno mettere in pratica. Rifiutando la classica retorica della rassegnazione, il ritornello recita fiero: "Ma farò la cosa giusta, perché sono un’egoista / Ma da troppo tempo sento che l’amore non mi basta".

I dati confermano il successo: dalle 5.000 riproduzioni giornaliere pre-trend si è passati a picchi di 450.000, con un incremento totale dell’8.900% nel biennio recente. L’egoismo sentimentale, a quanto pare, ha un ottimo ritorno d’investimento.

Il corpo come spazio politico (anche se nessuno ha chiesto un parere)

Eppure, mentre il pubblico sacralizza la voce di Emma ed elegge nuovi inni, parallelamente si consuma un fenomeno speculare e decisamente meno glorioso: la riduzione sistematica dell’artista al solo dato biologico ed estetico. Il corpo della cantante salentina è diventato una sorta di spazio pubblico non negoziato, un territorio di scontro quotidiano tra la sua sacrosanta autodeterminazione e il tentativo di disciplinarla da parte degli utenti social che, sia chiaro, nessuno aveva interpellato.

Un’ossessione che dura da anni e che ignora deliberatamente il vissuto clinico di Emma, la quale ha affrontato e sconfitto ben tre recidive di un tumore ovarico e uterino diagnosticatole a 25 anni. Interventi chirurgici invasivi e conseguenti squilibri ormonali hanno inevitabilmente modificato la sua struttura fisica, un piccolo dettaglio che però sfugge a chi si lancia in approfondite analisi corporee "a caldo" su X o Instagram.

Emma ha sempre rifiutato di nascondere i segni della malattia, preferendo la bellezza della realtà ai filtri standardizzati. Nonostante ciò, il discorso pubblico resta felicemente prigioniero del tribunale della conformità estetica, dove chiunque si sente giudice di Cassazione. La cronistoria di questi giudizi spazia dai media tradizionali ai social con una continuità quasi deprimente.

Come dimenticare il celebre caso delle "gambe importanti" a Sanremo 2022? In quell’occasione, commentando i suoi look firmati Gucci, qualcuno pensò bene di sentenziare che con una "gamba importante" bisognerebbe evitare le calze a rete. La replica di Emma fu immediata, scatenando la controrisposta del critico che l’accusò di fare polemica strumentale solo per scalare la classifica del Festival. Una lettura decisamente creativa della situazione, bisogna riconoscerlo.

La storia si è ripetuta a fine maggio 2026, dopo la sua esibizione al Power Hits Estate di RTL 102.5 all’Ippodromo di San Siro. Un utente su X se ne è uscito con un perentorio e originalissimo: "Mettersi a dieta no?". Di fronte ai tentativi di sminuire la cosa definendola "un’osservazione innocente", Emma ha fatto notare che di innocente non c’è proprio nulla e che la normalizzazione del giudizio estetico è solo una maschera per legittimare la violenza verbale. Il mercato, insomma, fa il sofisticato: esige un’artista reale, intensa e performante, ma è pronto a sanzionare la non-conformità non appena quel corpo mostra i segni dello sforzo o del tempo che passa. Vogliamo l’anima, sì, ma solo se entra in una taglia 38.

La sindrome dello zoom e i due pesi e due misure del pop italiano

La ricezione mediatica delle artiste pop in Italia sembra regolata da un dispositivo visivo che potremmo ribattezzare "Sindrome dello Zoom": un processo di scomposizione anatomica in cui l’esibizione viene frammentata e ridotta a singoli dettagli fisici da monitorare con la lente d’ingrandimento. È il meccanismo del male gaze teorizzato da Laura Mulvey, che posiziona la donna come oggetto passivo di controllo morale. Se l’artista esce dal ruolo puramente decorativo ed esibisce un corpo non conforme o i segni della malattia, lo sguardo dei media applica una scomposizione punitiva per neutralizzare la sua autorità culturale. Canti bene, d’accordo, ma prima parliamo dei tuoi fianchi.

L’idea che l’osservazione del corpo risponda a una generica curiosità sul personaggio pubblico crolla miseramente se analizziamo il double standard del pop italiano. Quando nel giugno 2026 Tiziano Ferro è stato criticato per il suo aspetto fisico all’avvio del tour allo Stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, la polemica si è comunque concentrata sulla presunta perdita di agilità vocale nella parte finale di uno show di oltre due ore. Lì il corpo è visto come uno strumento di lavoro, valutato in termini di efficienza produttiva.

Per le donne, invece, il corpo è un permanente oggetto morale. Elodie, che aderisce ai canoni della bellezza normata, viene colpevolizzata per l’uso consapevole della propria nudità artistica, subendo una svalutazione intellettuale che riduce tutto a una questione di costumi di scena. Al contrario, Emma Marrone viene sanzionata quando decide di prendersi quegli stessi spazi di libertà senza possedere la silhouette idealizzata dalle sfilate di moda. Il sistema riesce nella straordinaria impresa di punire sia la conformità sensuale sia la non-conformità fiera. L’importante non è il gusto estetico, è il controllo. Un risultato coerente, se non altro.

In questa dinamica, media tradizionali e social si muovono in perfetta e involontaria sinergia. I tabloid e la critica classica camuffano il giudizio tossico sotto le spoglie del bonario "consiglio di stile" o della "valutazione oggettiva dell’eleganza". Le piattaforme digitali hanno reso questo monitoraggio democraticamente orizzontale: l’utente comune si sente improvvisamente investito del ruolo di dietologo e consulente d’immagine, si nasconde dietro l’alibi dell’interattività, spaccia l’offesa per una battuta ironica e, se la vittima risponde, la accusa pure di non avere autoironia. Un ribaltamento della realtà di rara eleganza.

Verso un’industria musicale culturalmente matura (o almeno ci si prova)

Il successo spontaneo di "L’amore non mi basta" dimostra che esiste un pubblico che valorizza la musica come un organismo vivo, che se ne frega delle strategie commerciali e dei filtri di Instagram. Eppure, questo potenziale viene puntualmente arginato da un apparato che si ostina a ridurre l’artista al suo dato biologico. Per svoltare verso un’industria e un pubblico culturalmente maturi, dovremmo muoverci su tre direttrici ben precise, senza stare ad aspettare un altro miracolo natalizio.

Prima di tutto bisognerebbe lavorare sulla decostruzione del sessismo linguistico nella critica, seguendo la scia delle storiche ricerche di Alma Sabatini. Sarebbe davvero carino se la critica musicale e televisiva italiana abbandonasse una buona volta il registro focalizzato sull’anatomia, per concentrarsi su cose leggermente più pertinenti come le scelte produttive, la tecnica vocale e la scrittura dei testi.

In secondo luogo, diventa fondamentale superare il gender gap strutturale che ancora rallenta i centri decisionali dell’industria discografica e dei media. Come evidenziato chiaramente dalle analisi di Alessandra Micalizzi, il lavoro delle donne nella musica sconta ancora una forte segregazione sia verticale sia orizzontale. I ruoli tecnici e dirigenziali restano a pesante predominanza maschile, il che favorisce inevitabilmente il mantenimento di uno sguardo decisamente datato e polveroso sulla rappresentazione delle artiste.

Infine, l’ultimo passo necessario riguarda la valorizzazione del corpo reale come spazio di verità scenica. L’industria dello spettacolo deve sforzarsi di emanciparsi dalla dittatura dell’immagine levigata, asettica e artificiale. Il pop italiano potrà dirsi veramente maturo solo quando saprà ascoltare la voce dell’artista oltre lo schermo deformante dello scrutinio estetico.

Come ci ricordano le parole di Shade, di Tiziano Ferro e di Emma stessa, la musica non si pesa sulla bilancia e le parole hanno un peso specifico reale che può curare o ferire. Se l’amore non basta più a tollerare le catene del passato, forse è il caso che anche il body shaming smetta di bastare a un pubblico che si professa evoluto, ma che di fronte a una calza a rete si comporta ancora come se fosse all’inizio del secolo scorso.

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