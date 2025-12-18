Trova nel Magazine
Emily in Paris 5, su Netflix torna il glamour e questa volta sarà in Italia (e non solo a Venezia)

Il capitolo 5 della serie esce il 18 dicembre su Netflix con nuove sfide per Emily Cooper ma anche tanti costumi scintillanti e location mozzafiato.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Emily in Paris torna su Netflix il 18 dicembre 2025 con la sua stagione numero 5, un capitolo che promette di mescolare dramma, amore e nuove avventure tra le strade di Roma e di Venezia. La protagonista, Emily Cooper (Lily Collins), lascia temporaneamente Parigi per affrontare un capitolo inedito della sua vita professionale… proprio a nella Città Eterna.

Il cuore della trama ruota attorno a un doppio equilibrio: Emily cerca di fare decollare la nuova sede dell’agenzia nel bel mezzo di difficoltà lavorative, mentre cerca di ritrovare stabilità nel personale e nei rapporti più stretti — un cammino segnato da un grande segreto che potrebbe cambiare gli equilibri con qualcuno di molto vicino, senza mai rinunciare alle sue cifre stilistiche: costumi scintillanti, location suggestive e un mood che fonde la glamour parigina con la dolce vita italiana.

La trama, i nuovi (e vecchi) personaggio e tutte le curiosità le trovate le Video!

