Emily in Paris 5, su Netflix torna il glamour e questa volta sarà in Italia (e non solo a Venezia)
Il capitolo 5 della serie esce il 18 dicembre su Netflix con nuove sfide per Emily Cooper ma anche tanti costumi scintillanti e location mozzafiato.
Emily in Paris torna su Netflix il 18 dicembre 2025 con la sua stagione numero 5, un capitolo che promette di mescolare dramma, amore e nuove avventure tra le strade di Roma e di Venezia. La protagonista, Emily Cooper (Lily Collins), lascia temporaneamente Parigi per affrontare un capitolo inedito della sua vita professionale… proprio a nella Città Eterna.
Il cuore della trama ruota attorno a un doppio equilibrio: Emily cerca di fare decollare la nuova sede dell’agenzia nel bel mezzo di difficoltà lavorative, mentre cerca di ritrovare stabilità nel personale e nei rapporti più stretti — un cammino segnato da un grande segreto che potrebbe cambiare gli equilibri con qualcuno di molto vicino, senza mai rinunciare alle sue cifre stilistiche: costumi scintillanti, location suggestive e un mood che fonde la glamour parigina con la dolce vita italiana.
