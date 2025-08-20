Emily in Paris 5, le prime immagini della nuova stagione sono incredibili: quando esce la serie Netflix
I primi scatti della stagione 5 della fortunata serie Netflix con protagonista Lily Collins, sempre più reginetta della città di Venezia
Manca ormai davvero pochissimo per ritrovare la Emily Cooper di Lily Collins. Nell’attesa, Netflix ha rivelato le prime immagini della quinta stagione di Emily in Paris, nella quale Emily continuerà a godersi la "dolce vita" in Italia facendo tappa anche a Venezia. La stagione 5 della serie di successo creata da Darren Star debutterà con 10 nuovi episodi il 18 dicembre, sempre in esclusiva solo su Netflix.
La trama della stagione 5 di Emily in Paris
Ora a capo dell’Agence Grateau a Roma, Emily dovrà affrontare sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti. Affrontando i conflitti con sincerità, Emily ne esce con legami più profondi, una rinnovata consapevolezza e la voglia di abbracciare nuove possibilità.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tra conferme, nuovi arrivi e personaggi "lasciati indietro"
Come sappiamo dalle notizie precedenti, nei nuovi episodi, Emily in Paris farà a meno di Camille Razat, la quale non riprenderà il ruolo di Camille, l’amica di Emily e l’ex fidanzata di Luc, mentre Lucien Laviscount tornerà regolarmente nei panni dell’ex interesse amoroso della protagonista, Alfie. Tra le nuove aggiunte al cast troviamo Bryan Greenberg (Suits LA) nei panni di Jake, un espatriato americano che vive a Parigi, e Michèle Laroque (La mia vita in rosa) in quelli di Yvette, una vecchia amica di Sylvie.
Nella stagione 4 abbiamo lasciato una Emily sconvolta da ciò che è successo durante il disastroso matrimonio di Camille e Gabriel: la giovane prova forti sentimenti per due uomini, ma ora la ex di Gabriel è incinta e le peggiori paure di Alfie su di lei e lo chef hanno trovato conferma. L’intesa e la chimica tra Emily e Gabriel è innegabile, ma la donna si sente attratta da una potenziale nuova storia d’amore con un affascinante italiano di nome Marcello, nonchè da una nuova città.
Potrebbe interessarti anche
Emily in Paris 5 sbarca a Venezia e cerca comparse: la richiesta di Netflix per il casting fa discutere
Le riprese di Emily in Paris 5 arrivano a Venezia e per l'occasione Netflix è alla r...
Emily in Paris 5 sbarca a Venezia, tutte le location magiche della quinta stagione della serie nella città lagunare
L’amata serie Netflix con Lily Collins è pronta a girare i nuovi episodi in un vero ...
Lily Collins (“Emily in Paris”) innamorata di un italiano: chi è
La seconda parte della nuova stagione di Emily in Paris esce oggi - 12 settembre - s...
Patrick Brammall, chi è il nuovo irresistibile 'amore' di Anne Hathaway: ecco la coppia infuocata de Il Diavolo Veste Prada 2
Sarà Patrick Brammall, l'affascinante uomo che farà battere il cuore di Anne Hathawa...
Mercoledì 2, seconda parte: il trailer ufficiale è da brividi (e riporta indietro un amato personaggio)
Il trailer della parte 2 della stagione 2 di Mercoledì ci rivela il ritorno di un am...
One Piece 3 su Netflix si farà: l'annuncio con un emozionante trailer della seconda stagione e quando esce
Un primo emozionante trailer di One Piece 2 su Netflix svela la data d'uscita della ...
L'incredibile storia della birra 'Guinness' arriva su Netflix: quando esce e prime immagini della serie
La nuova serie TV di Netflix House of Guinness sta per arrivare sulla piattaforma e ...
La legge di Lidia Poet, cosa succede nella terza stagione della serie e quando esce su Netflix
La serie La legge di Lidia Poet tornerà su Netflix nel 2026 con l'ultima stagione: l...