Emily in Paris 5, le prime immagini della nuova stagione sono incredibili: quando esce la serie Netflix I primi scatti della stagione 5 della fortunata serie Netflix con protagonista Lily Collins, sempre più reginetta della città di Venezia

Manca ormai davvero pochissimo per ritrovare la Emily Cooper di Lily Collins. Nell’attesa, Netflix ha rivelato le prime immagini della quinta stagione di Emily in Paris, nella quale Emily continuerà a godersi la "dolce vita" in Italia facendo tappa anche a Venezia. La stagione 5 della serie di successo creata da Darren Star debutterà con 10 nuovi episodi il 18 dicembre, sempre in esclusiva solo su Netflix.

La trama della stagione 5 di Emily in Paris

Ora a capo dell’Agence Grateau a Roma, Emily dovrà affrontare sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, un’idea lavorativa si rivela un fallimento, con conseguenti delusioni amorose e ostacoli alla carriera. In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti. Affrontando i conflitti con sincerità, Emily ne esce con legami più profondi, una rinnovata consapevolezza e la voglia di abbracciare nuove possibilità.

Tra conferme, nuovi arrivi e personaggi "lasciati indietro"

Come sappiamo dalle notizie precedenti, nei nuovi episodi, Emily in Paris farà a meno di Camille Razat, la quale non riprenderà il ruolo di Camille, l’amica di Emily e l’ex fidanzata di Luc, mentre Lucien Laviscount tornerà regolarmente nei panni dell’ex interesse amoroso della protagonista, Alfie. Tra le nuove aggiunte al cast troviamo Bryan Greenberg (Suits LA) nei panni di Jake, un espatriato americano che vive a Parigi, e Michèle Laroque (La mia vita in rosa) in quelli di Yvette, una vecchia amica di Sylvie.

Nella stagione 4 abbiamo lasciato una Emily sconvolta da ciò che è successo durante il disastroso matrimonio di Camille e Gabriel: la giovane prova forti sentimenti per due uomini, ma ora la ex di Gabriel è incinta e le peggiori paure di Alfie su di lei e lo chef hanno trovato conferma. L’intesa e la chimica tra Emily e Gabriel è innegabile, ma la donna si sente attratta da una potenziale nuova storia d’amore con un affascinante italiano di nome Marcello, nonchè da una nuova città.

