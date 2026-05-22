Emily in Paris 6 sarà l'ultima stagione della serie Netflix: il toccante addio di Lily Collins in un video È ufficiale: la sesta stagione sarà l'ultima della serie Netflix e si sposterà anche in luoghi del tutto nuovi. Ecco l'annuncio della protagonista

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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L’annuncio che tutti i fan di Emily in Paris speravano arrivasse il più tardi possibile è stato invece fatto proprio in queste ore: la celebre serie TV di Netflix sta per chiudere i battenti. È infatti ufficiale: Emily in Paris 6 sarà l’ultima stagione dell’amata storia fatta di moda, amore e città iconiche.

Emily in Paris 6 sarà l’ultima stagione della serie Netflix: l’addio di Lily Collins

Lily Collins si prepara a dire addio a quello che è probabilmente stato il personaggio più fortunato e amato della sua carriera fino ad oggi, e ha confermato in un video la sua uscita di scena con queste parole: "Dopo sei anni indimenticabili nei panni di Emily Cooper, sono qui per annunciare che questa sesta stagione sarà l’ultima. La sesta stagione vi offrirà tutto ciò che amate della serie e rappresenterà il capitolo finale dell’avventura di una vita per Emily." Anche il creatore della serie Darren Star ha voluto ringraziare tutti coloro che, in questi anni, hanno seguito con passione la serie Netflix: "Grazie per averci permesso di far parte delle vostre vite, ispirando i vostri sogni di viaggio e il vostro amore per Parigi", ha dichiarato, ringraziando poi la piattaforma streaming che ha ospitato la serie oltre che la Paramount.

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Emily si sposta in Grecia (e non solo) per il gran finale

Netflix ha confermato alla BBC che le riprese di Emily in Paris 6 sono iniziate in Grecia e che alcune scene verranno girate anche a Parigi e Monaco. I nuovi episodi riprenderanno dal finale della quinta stagione, in cui Gabriel, l’interesse amoroso altalenante di Emily (interpretato da Bravo), le invia una cartolina invitandola a una vacanza in Grecia. Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold e Bruno Gouery si uniranno a Collins per il gran finale.

Emily in Paris, che ha debuttato nel 2020, è un successo su Netflix: l’ultima stagione ha totalizzato 26,8 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo in 11 giorni, secondo i dati della piattaforma. La serie ha ispirato meme e tendenze di moda, e lo stesso presidente Emmanuel Macron l’ha elogiata per aver acceso i riflettori sulla Francia.

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