Emily in Paris non si ferma, Netflix rinnova per la stagione 6: intrighi e nuove tentazioni per Lily Collins
Netflix dà il via libera alla stagione 6 di Emily in Paris: dopo la grande avventura romana, Lily Collins riparte tra romanticismo e caos nella Parigi più chic.
Netflix ha sorpreso tutti con un annuncio inaspettato: Emily In Paris 6 si farà! La serie di successo, la cui quinta stagione è uscita qualche settimana fa, ha ricevuto il via libera per i nuovi episodi che, probabilmente, porteranno Lily Collins nella sua adorata Parigi, dopo l’avventura a Roma. L’annuncio è arrivato con un video pubblicato proprio da Netflix. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.
Emily In Paris, Netflix annuncia la sesta stagione della serie con Lily Collins
Ebbene sì, nelle scorse ore, Netflix ha confermato la sesta stagione di Emily in Paris, che vede come protagonista la bellissima Lily Collins. La serie, ambientata anche a Roma e Venezia, seguirà ancora le vicende della giovane americana a Parigi tra lavoro e amore. Il quinto capitolo, uscito circa tre settimane fa, ha registrato 26,8 milioni di visualizzazioni in 11 giorni, raggiungendo il secondo posto nella Global Top 10 delle serie in inglese e la Top 10 in 91 Paesi, conquistando il primo posto in 24 nazioni tra cui Francia, Italia, Brasile e Germania. Nella quinta stagione, Emily era a Roma sperando di guidare la sede italiana della sua agenzia, ma la situazione le sfuggiva e tornava in Francia. La sesta stagione potrebbe vedere la luce entro il 2026 o nel 2027, per ora non si hanno notizie certe al riguardo.
Il creatore Darren Star è stato insignito del titolo della Legione d’Onore dal Presidente Emmanuel Macron per il suo contributo alla diffusione dell’immagine della Francia. Star ha commentato: "Ricevere la Légion d’Honneur dalle mani del Presidente Macron è un onore profondo ed emozionante. La Francia è diventata parte essenziale del mio percorso creativo e sono immensamente grato per la curiosità, la generosità e il calore con cui il Paese ha accolto il mio lavoro."
Emily In Paris 5, come si è conclusa la quinta stagione
(ATTENZIONE, SPOILER) Il finale della quinta stagione riporta la storia tra Italia e Francia: a Venezia, Emily, Mindy, Marcello e Nico organizzano una sfilata Muratori ostacolata dall’acqua alta, ma grazie a Emily l’evento riesce. La madre di Marcello sorprende tutti, riconosce il talento del figlio, ritira la causa contro di lui e gli offre di guidare il marchio. Marcello invita Emily a trasferirsi con lui a Solitano, ma lei non ne è convinta. A Parigi, Sylvie scopre che l’Agence Grateau rischia il fallimento, sprona Emily a cogliere l’opportunità italiana e invita Luc e Julien a cercare soluzioni.
Sul piano sentimentale, Emily pensa che Marcello voglia chiederle di sposarlo, ma l’anello è per Nico, che fa una proposta maldestra ma accettata da Mindy. Emily e Marcello si separano, e tornata a Parigi, Mindy affronta le tensioni con Alfie. L’Agence Grateau viene salvata da un nuovo investitore, mentre Gabriel, saputo della rottura tra Emily e Marcello, le invia una cartolina dalla Grecia che riaccende una speranza.
