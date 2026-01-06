Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Emily in Paris non si ferma, Netflix rinnova per la stagione 6: intrighi e nuove tentazioni per Lily Collins

Netflix dà il via libera alla stagione 6 di Emily in Paris: dopo la grande avventura romana, Lily Collins riparte tra romanticismo e caos nella Parigi più chic.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Netflix ha sorpreso tutti con un annuncio inaspettato: Emily In Paris 6 si farà! La serie di successo, la cui quinta stagione è uscita qualche settimana fa, ha ricevuto il via libera per i nuovi episodi che, probabilmente, porteranno Lily Collins nella sua adorata Parigi, dopo l’avventura a Roma. L’annuncio è arrivato con un video pubblicato proprio da Netflix. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Emily In Paris, Netflix annuncia la sesta stagione della serie con Lily Collins

Ebbene sì, nelle scorse ore, Netflix ha confermato la sesta stagione di Emily in Paris, che vede come protagonista la bellissima Lily Collins. La serie, ambientata anche a Roma e Venezia, seguirà ancora le vicende della giovane americana a Parigi tra lavoro e amore. Il quinto capitolo, uscito circa tre settimane fa, ha registrato 26,8 milioni di visualizzazioni in 11 giorni, raggiungendo il secondo posto nella Global Top 10 delle serie in inglese e la Top 10 in 91 Paesi, conquistando il primo posto in 24 nazioni tra cui Francia, Italia, Brasile e Germania. Nella quinta stagione, Emily era a Roma sperando di guidare la sede italiana della sua agenzia, ma la situazione le sfuggiva e tornava in Francia. La sesta stagione potrebbe vedere la luce entro il 2026 o nel 2027, per ora non si hanno notizie certe al riguardo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il creatore Darren Star è stato insignito del titolo della Legione d’Onore dal Presidente Emmanuel Macron per il suo contributo alla diffusione dell’immagine della Francia. Star ha commentato: "Ricevere la Légion d’Honneur dalle mani del Presidente Macron è un onore profondo ed emozionante. La Francia è diventata parte essenziale del mio percorso creativo e sono immensamente grato per la curiosità, la generosità e il calore con cui il Paese ha accolto il mio lavoro."

Emily In Paris 5, come si è conclusa la quinta stagione

(ATTENZIONE, SPOILER) Il finale della quinta stagione riporta la storia tra Italia e Francia: a Venezia, Emily, Mindy, Marcello e Nico organizzano una sfilata Muratori ostacolata dall’acqua alta, ma grazie a Emily l’evento riesce. La madre di Marcello sorprende tutti, riconosce il talento del figlio, ritira la causa contro di lui e gli offre di guidare il marchio. Marcello invita Emily a trasferirsi con lui a Solitano, ma lei non ne è convinta. A Parigi, Sylvie scopre che l’Agence Grateau rischia il fallimento, sprona Emily a cogliere l’opportunità italiana e invita Luc e Julien a cercare soluzioni.

Sul piano sentimentale, Emily pensa che Marcello voglia chiederle di sposarlo, ma l’anello è per Nico, che fa una proposta maldestra ma accettata da Mindy. Emily e Marcello si separano, e tornata a Parigi, Mindy affronta le tensioni con Alfie. L’Agence Grateau viene salvata da un nuovo investitore, mentre Gabriel, saputo della rottura tra Emily e Marcello, le invia una cartolina dalla Grecia che riaccende una speranza.

Potrebbe interessarti anche

Emily In Paris 5, come finisce la quinta stagione della serie Netflix: spiegazione finale

Emily in Paris 5, il finale infrange i sogni di alcuni fan ma accende la speranza in altri

Addii dolorosi, fidanzamenti discutibili e un messaggio dal mare: il finale della qu...
Emily in Paris 5, cosa ci fanno Elodie e Raoul Bova nella serie Netflix? E tutti gli attori italiani (insospettabili) nel cast

Emily in Paris 5, non solo Raoul Bova: gli attori italiani (insospettabili) nel cast della quinta stagione

Da Roma a Venezia fino a Parigi, la quinta stagione punta sull’Italia: ritorni eccel...
Emily In Paris 5, Netflix ha rilasciato il trailer della quinta stagione della serie

Emily in Paris 5, colpo di fulmine sotto il Colosseo: il trailer della serie Netflix è un inno alla dolce vita

Nel trailer di Emily in Paris 5, nuova stagione della serie, la Ville Lumière lascia...
Emily in Paris 5 quando esce su Netflix

Emily in Paris 5, su Netflix torna il glamour e questa volta sarà in Italia (e non solo a Venezia)

Il capitolo 5 della serie esce il 18 dicembre su Netflix con nuove sfide per Emily C...
Emily in Paris stagione 5, le prime immagini dei nuovi episodi

Emily in Paris 5, le prime immagini della nuova stagione sono incredibili: quando esce la serie Netflix

I primi scatti della stagione 5 della fortunata serie Netflix con protagonista Lily ...
Emily in Paris 5 arriva a Venezia e cerca comparse: come partecipare

Emily in Paris 5 sbarca a Venezia e cerca comparse: la richiesta di Netflix per il casting fa discutere

Le riprese di Emily in Paris 5 arrivano a Venezia e per l'occasione Netflix è alla r...
Emily in Paris

Emily in Paris 5 sbarca a Venezia, tutte le location magiche della quinta stagione della serie nella città lagunare

L’amata serie Netflix con Lily Collins è pronta a girare i nuovi episodi in un vero ...
Le 10 serie TV più viste (dall 22 al 28 dicembre 2025)

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 22 al 28 dicembre

Ecco le serie tv più amate sulle principali piattaforme streaming durante la magica ...
Absentia, Stana Katic (Castle) protagonista della serie in streaming su Netflix

Stana Katic torna su Netflix con Absentia: l’ex Castle batte anche le serie italiane più amate

La star di Castle, Stana Katic, conquista ancora il pubblico: il thriller Absentia s...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Lily Collins

Lily Collins
Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo
Massimo Bottura

Massimo Bottura
Michele Rosiello

Michele Rosiello

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963