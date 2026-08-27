Emily in Paris 6, Netflix prepara il gran finale a Natale: la cartolina di Gabriel riapre una vecchia ferita: quando esce la sesta stagione Lily Collins torna nei panni di Emily per l'ultima stagione della serie Netflix: tra nuove avventure, Grecia e Monaco, il destino con Gabriel resta in bilico.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per Lily Collins è arrivato il momento dell’ultimo saluto. Emily in Paris 6 si prepara infatti a chiudere il suo viaggio con una sesta e ultima stagione che Netflix ha deciso di regalare ai fan proprio nel periodo di Natale. Ma non si tratta di un addio malinconico: tra nuove destinazioni, ambizioni professionali, moda e sentimenti irrisolti, Emily tornerà al centro di una storia che sarà tutt’altro che scontata. E, guardando le prime immagini ufficiali, ci siamo posti una domanda: cosa succederà davvero con Gabriel? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Emily in Paris 6, quando esce la sesta e ultima stagione della serie Netflix: la data da ricordare

La sesta stagione di Emily in Paris sarà l’ultima e debutterà su Netflix il 24 dicembre 2026. La protagonista interpretata da Lily Collins si troverà davanti a una fase decisiva della sua vita, tra scelte professionali e nuovi sviluppi sentimentali. Dopo Parigi e l’Italia, la serie allargherà ancora i suoi orizzonti, portando Emily in Grecia e a Monaco. Proprio dalla Grecia potrebbe arrivare una svolta importante per il rapporto con Gabriel: dopo la fine della storia con Marcello, lo chef le invierà una cartolina per invitarla a raggiungerlo mentre si trova a bordo di uno yacht. L’ultima stagione dovrà quindi dare una conclusione alle principali vicende rimaste aperte e chiarire quale futuro sceglierà Emily, sia nel lavoro sia nella sua vita privata. Nel cast troviamo:

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Lily Collins

Lucas Bravo

Philippine Leroy-Beaulieu

Ashley Park

Samuel Arnold

Bruno Gouery

William Abadie

Lucien Laviscount

Minnie Driver

Paul Forman

Il creatore Darren Star ha spiegato di aver voluto rendere l’ultima stagione la più ambiziosa della serie, sfruttando le diverse location per trasformare il viaggio di Emily anche in un percorso attraverso culture e atmosfere differenti. Le prime foto confermano inoltre che, nonostante il finale della storia, resteranno centrali gli ingredienti che hanno sempre contraddistinto Emily in Paris: moda, relazioni complicate, romanticismo e location europee spettacolari. Infatti, tra le prime immagini, si vede una Emily sorridente in Grecia davanti al mare, in un altro troviamo Gabriel.

Emily in Paris 5, dove eravamo rimasti

Il finale della quinta stagione di Emily in Paris si svolge tra Venezia e Parigi. A Venezia, Emily riesce a salvare la sfilata di Muratori nonostante l’acqua alta, mentre la madre di Marcello ritira la causa contro il figlio e gli propone di guidare il marchio. Marcello chiede a Emily di trasferirsi con lui a Solitano, ma lei decide di restare a Parigi. Nel frattempo, l’Agence Grateau rischia il fallimento, ma viene salvata dall’arrivo di un investitore. Sul fronte sentimentale, Mindy accetta la proposta di Nico, mentre Emily e Marcello si separano perché lei non vuole rinunciare alla vita costruita a Parigi.

Emily in Paris 6, quando e dove vedere in streaming l’ultima stagione

La sesta e ultima stagione di Emily in Paris arriverà su Netflix il 24 dicembre 2026, e potrete seguirla comodamente in streaming.

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