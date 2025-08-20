Emily in Paris 5 sbarca a Venezia, tutte le location magiche della quinta stagione della serie nella città lagunare L’amata serie Netflix con Lily Collins è pronta a girare i nuovi episodi in un vero e proprio set a cielo aperto: Venezia. Ecco le location scelte per l’occasione.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dal suo debutto su Netflix avvenuto nel 2020, Emily in Paris è diventata una delle serie più amate e chiacchierate del panorama televisivo internazionale. Creata da Darren Star, già padre di Sex and the City, la serie racconta le avventure di Emily Cooper (interpretata da Lily Collins) giovane e ambiziosa esperta di marketing americana catapultata nella Ville Lumière tra amori complicati, sfide professionali e immancabili colpi di scena. Dopo quattro stagioni di grande successo, le riprese della quinta stagione proseguono a Venezia, una delle città più belle al mondo: scopriamo allora tutte le location scelte dalla produzione.

Emily in Paris sbarca a Venezia, tutte le location che vedremo

La quinta stagione di Emily in Paris sbarca a Venezia, proprio dove negli ultimi giorni la richiesta di Netflix per il casting della serie ha scatenato qualche discussione. Ma concentrandoci unicamente sulla città lagunare, dove le riprese sono già iniziate, sono molti i luoghi iconici scelti dalla produzione per i nuovi episodi. Partiamo con la spettacolare Piazza San Marco, il cuore pulsante di Venezia, con la Basilica e il Campanile a fare da sfondo ad alcune scene girate al mattino presto, quando la tranquillità fa ancora da padrona.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una delle prime scene già girate vede poi l’attrice Lily Collins passare sotto al celebre Ponte dei Sospiri, luogo romantico e misterioso, mentre altri ciak vedono la protagonista a bordo del taxi ‘Benedetta’ lungo gli iconici canali veneziani, con alcune scene legate al Ponte di Rialto, lo storico ponte sul Canal Grande, luogo di mercati e scorci pittoreschi. Ma questo è solo l’inizio, perché tra le location scelte troviamo anche Campo Santi Giovanni e Paolo (conosciuto come Campo San Zanipolo) uno degli spazi più ampi e scenografici di Venezia, pronto a trasformarsi in un set di grande fascino.

Un’altra zona che verrà utilizzata per le riprese sarà quella della storica chiesa di San Francesco della Vigna, senza dubbio un contesto suggestivo e inedito per la serie, alla quale si aggiungeranno anche le zone dei calli e dei campi Miracoli e Santissimi Giovanni. Per ciò che riguarda invece le riprese degli interni, sono previste molte scene nello storico Hotel Danieli, simbolo di eleganza e lusso, così come molti ciak comprenderanno anche l’Accademia, l’Hotel St. Regis e la zona tra la Pescheria e Rio della Canonica. Insomma, non c’è che dire: dopo aver conquistato Parigi (e Roma) Emily è pronta a conquistare anche Venezia.

Emily in Paris, dove vederla e quando uscirà la quinta stagione

La serie Emily in Paris è attualmente disponibile, dalla prima alla quarta stagione, in esclusiva streaming su Netflix. Per ciò che riguarda invece la quinta e attesissima stagione, le cui riprese sono tuttora in corso a Venezia, è probabile che il suo arrivo in piattaforma possa essere previsto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, anche se per il momento non c’è una data ufficiale.

Potrebbe interessarti anche