Trova nel Magazine
Libero Magazine

Emily in Paris 5 sbarca a Venezia, tutte le location magiche della quinta stagione della serie nella città lagunare

L’amata serie Netflix con Lily Collins è pronta a girare i nuovi episodi in un vero e proprio set a cielo aperto: Venezia. Ecco le location scelte per l’occasione.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Dal suo debutto su Netflix avvenuto nel 2020, Emily in Paris è diventata una delle serie più amate e chiacchierate del panorama televisivo internazionale. Creata da Darren Star, già padre di Sex and the City, la serie racconta le avventure di Emily Cooper (interpretata da Lily Collins) giovane e ambiziosa esperta di marketing americana catapultata nella Ville Lumière tra amori complicati, sfide professionali e immancabili colpi di scena. Dopo quattro stagioni di grande successo, le riprese della quinta stagione proseguono a Venezia, una delle città più belle al mondo: scopriamo allora tutte le location scelte dalla produzione.

Emily in Paris sbarca a Venezia, tutte le location che vedremo

La quinta stagione di Emily in Paris sbarca a Venezia, proprio dove negli ultimi giorni la richiesta di Netflix per il casting della serie ha scatenato qualche discussione. Ma concentrandoci unicamente sulla città lagunare, dove le riprese sono già iniziate, sono molti i luoghi iconici scelti dalla produzione per i nuovi episodi. Partiamo con la spettacolare Piazza San Marco, il cuore pulsante di Venezia, con la Basilica e il Campanile a fare da sfondo ad alcune scene girate al mattino presto, quando la tranquillità fa ancora da padrona.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Una delle prime scene già girate vede poi l’attrice Lily Collins passare sotto al celebre Ponte dei Sospiri, luogo romantico e misterioso, mentre altri ciak vedono la protagonista a bordo del taxi ‘Benedetta’ lungo gli iconici canali veneziani, con alcune scene legate al Ponte di Rialto, lo storico ponte sul Canal Grande, luogo di mercati e scorci pittoreschi. Ma questo è solo l’inizio, perché tra le location scelte troviamo anche Campo Santi Giovanni e Paolo (conosciuto come Campo San Zanipolo) uno degli spazi più ampi e scenografici di Venezia, pronto a trasformarsi in un set di grande fascino.

Un’altra zona che verrà utilizzata per le riprese sarà quella della storica chiesa di San Francesco della Vigna, senza dubbio un contesto suggestivo e inedito per la serie, alla quale si aggiungeranno anche le zone dei calli e dei campi Miracoli e Santissimi Giovanni. Per ciò che riguarda invece le riprese degli interni, sono previste molte scene nello storico Hotel Danieli, simbolo di eleganza e lusso, così come molti ciak comprenderanno anche l’Accademia, l’Hotel St. Regis e la zona tra la Pescheria e Rio della Canonica. Insomma, non c’è che dire: dopo aver conquistato Parigi (e Roma) Emily è pronta a conquistare anche Venezia.

Emily in Paris, dove vederla e quando uscirà la quinta stagione

La serie Emily in Paris è attualmente disponibile, dalla prima alla quarta stagione, in esclusiva streaming su Netflix. Per ciò che riguarda invece la quinta e attesissima stagione, le cui riprese sono tuttora in corso a Venezia, è probabile che il suo arrivo in piattaforma possa essere previsto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, anche se per il momento non c’è una data ufficiale.

Potrebbe interessarti anche

Emily in Paris 5 arriva a Venezia e cerca comparse: come partecipare

Emily in Paris 5 sbarca a Venezia e cerca comparse: la richiesta di Netflix per il casting fa discutere

Le riprese di Emily in Paris 5 arrivano a Venezia e per l'occasione Netflix è alla r...
Il Diavolo Veste Prada 2, Meryl Streep e Anne Hathaway nelle prime foto dal set

Anne Hathaway e Meryl Streep tornano da regine ne Il Diavolo Veste Prada 2: le prime foto dal set incendiano il web

Anne Hathaway e Meryl Streep tornano a vestire i panni di Andy e Miranda nel sequel ...
Il Diavolo Veste Prada 2, Patrick Brammall sarà il nuovo amore di Anne Hathaway nel film sequel

Patrick Brammall, chi è il nuovo irresistibile 'amore' di Anne Hathaway: ecco la coppia infuocata de Il Diavolo Veste Prada 2

Sarà Patrick Brammall, l'affascinante uomo che farà battere il cuore di Anne Hathawa...
Untamed, le location della nuova serie Netflix con Eric Bana

Untamed su Netflix: credete di vedere Yosemite, ma siete in Canada (con tanto di leggende da incubo). Tutte le location

Eric Bana indaga nella serie Netflix Untamed, tra panorami da cartolina e presenze o...
Mercoledì 2, a che ora esce su Netflix

Mercoledì 2, l'incubo è alle porte su Netflix: a che ora esce la seconda stagione

L'uscita della nuova stagione di Mercoledì è sempre più vicina: ecco quando e a che ...
If You Love

If You Love, tutte le location iconiche e mozzafiato degli episodi della serie turca con Kerem Bürsin

L’amata serie di Canale 5 ha conquistato gli italiani sia per la trama che per la st...
Una pallottola spuntata

Una pallottola spuntata, tutte le misteriose location del film con Liam Neeson e Pamela Anderson

Il reboot della celebre pellicola cult anni '90 è un viaggio tra location reali e se...
Jay Kelly - Clooney - Sandler

Jay Kelly, il primo trailer del nuovo film con George Clooney e Adam Sandler conquista i fan: quando esce su Netflix

Sono uscite ufficialmente le prime immagini della pellicola in concorso alla mostra ...
Il film Sniper L-Ultimo Baluardo arriva in streaming su Prime Video

Sniper - L’Ultimo Baluardo su Prime Video: il thriller che fonde tensione e vendetta in un assedio da brivido

Un thriller ad alta tensione con Chad Michael Collins nel ruolo di un cecchino esper...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Gassmann

Alessandro Gassmann
Sidney Sweeney

Sydney Sweeney
Ludmilla Makowski

Ludmilla Makowski
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963