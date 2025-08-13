Emily in Paris 5 sbarca a Venezia e cerca comparse: la richiesta di Netflix per il casting fa discutere Le riprese di Emily in Paris 5 arrivano a Venezia e per l'occasione Netflix è alla ricerca di comparse per la serie: ecco la richiesta

Emily in Paris arriverà nei prossimi giorni a Venezia per le riprese della stagione 5 della celebre serie e Netflix lancia una notizia bomba per tutti i fan italiani. La produzione è infatti alla ricerca di un gran numero di comparse che, dunque, appariranno nella prossima stagione.

Al via i casting per Emily in Paris 5: come partecipare e quali caratteristiche rispettare

Le nuove scene si svolgeranno esattamente dal 15 al 25 agosto con la presenza dei protagonisti principali: parliamo di Lily Collins ed Eugenio Franceschini, che interpreta il personaggio di Marcello Muratori. Il che darà ai fan l’opportunità di vederli in azione durante le riprese diurne, presso le location scelte: Campo Santi Giovanni e Paolo, San Francesco della Vigna e i dintorni delle Gallerie dell’Accademia.

Per dare vita alle scene veneziane, la produzione sta però cercando 500 comparse, che dovranno sottoporsi a dei casting che richiedono specifiche caratteristiche fisiche. Netflix richiede infatti candidati con un "aspetto curato" e un "fisico asciutto". Sono stati diffusi anche i requisiti di taglia, ovvero: taglia compresa tra la 38 e la 42 per le donne; taglia compresa tra la 46 e la 52 per gli uomini.

Sebbene la selezione sia aperta a tutte le età, è fondamentale rispettare questi standard. Chi è interessato a partecipare come comparsa ha ancora tempo per inviare la propria candidatura. È sufficiente mandare una foto a mezzo busto e il proprio numero di cellulare all’indirizzo email veneziacasting@gmail.com. Le riprese si terranno esclusivamente di giorno, facilitando la partecipazione dei selezionati.

Emily in Paris e l’addio a Parigi

Nella quarta stagione, la star della serie, Emily Cooper, dirigente marketing di Chicago interpretata da Lily Collins, si trasferisce da Parigi a Roma, dove incontra Marcello, un affascinante personaggio italiano interpretato da Eugenio Franceschini. All’epoca, il presidente francese Emmanuel Macron espresse la sua opposizione al trasferimento di Emily a Roma, sostenendo che "non aveva senso". Macron ha promesso di "combattere duramente" per trattenere Emily a Parigi, il che ha portato a un amichevole battibecco con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha scherzato dicendo che Emily "se la passa molto bene" nella capitale italiana.

