Emily in Paris 5, colpo di fulmine sotto il Colosseo: il trailer della serie Netflix è un inno alla dolce vita Nel trailer di Emily in Paris 5, nuova stagione della serie, la Ville Lumière lascia spazio al fascino di Roma tra amori travolgenti, feste e nuovi inizi.

Per la gioia dei fan, Netflix ha (finalmente) pubblicato le prime immagini della quinta stagione di Emily in Paris, con un trailer in cui annuncia che la protagonista, interpretata da Lily Collins, proseguirà la sua avventura in Italia, facendo tappa anche nella suggestiva e bellissima Venezia. La nuova stagione è composta da ben 10 episodi, e arriverà in esclusiva sulla piattaforma a dicembre 2025. Se volete sapere il giorno preciso, proseguite la lettura e lo scoprirete!

Emily In Paris 5, Roma accende la passione nel trailer della quinta stagione

Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer di Emily in Paris 5. Lily Collins torna nei panni di Emily Cooper, che lascia Parigi per un nuovo viaggio a Roma. La storia d’amore tra Emily e Marcello sembra intensificarsi, tra avventure in barca, viaggi on the road e feste sfarzose. Il cast include Collins, Eugenio Franceschini e i protagonisti delle stagioni precedenti: Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie e Lucien Laviscount. Tra le new entry c’è Minnie Driver, che interpreterà la principessa Jane, amica reale di Sylvie. Nonostante l’inizio della stagione a Roma, il creatore Darren Star ha assicurato: "Emily sarà presente a Roma. Ma questo non significa che non ritornerà a Parigi".

Riguardo a Marcello, ha aggiunto: "Marcello è un’altra avventura che desideriamo per Emily perché, in definitiva, vogliamo che Emily riesca a trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Vogliamo che Emily possa sorridere senza condizioni. Vogliamo vederla al di là della sua modalità vacanza. E lui arriva proprio al momento giusto". Il trailer, inoltre, mostra anche Gabriel (Lucas Bravo) con un look più curato, mèches bionde e abbronzatura californiana. Tutti i 10 episodi della quinta stagione saranno disponibili in streaming su Netflix dal 18 dicembre 2025.

Di cosa parla Emily In Paris 5

Nella nuova stagione, Emily guida l’Agence Grateau a Roma, ma le cose non vanno sempre come previsto: un progetto lavorativo fallisce, portando ripercussioni anche nella sua vita personale. Nel tentativo di ritrovare stabilità, si aggrappa alle sue abitudini francesi, ma un segreto inaspettato minaccia di mettere a rischio uno dei legami a cui tiene di più. Tra errori, scelte complicate e momenti di crescita, Emily dovrà confrontarsi con se stessa e affrontare un futuro tutto da riscoprire.

Dove vedere la serie in streaming

In attesa che vengano rilasciati i nuovi episodi di Emily In Paris, giunta alla quinta stagione, potrete vedere tutte le precedenti in streaming sulla piattaforma Netflix. Non dovete fare altro che accedere al vostro account e il gioco è fatto!

