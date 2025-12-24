Emily in Paris 5, cosa significa davvero il finale: decisioni irreversibili, colpi di scena e sogni che si infrangono Addii dolorosi, fidanzamenti discutibili e un messaggio dal mare: il finale della quinta stagione cambia tutto e lascia Emily davanti alla scelta più difficile.

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato di Emily in Paris 5, uscita su Netflix il 18 dicembre 2025, soffermandoci in particolare sul ricco e variegato cast di questa serie di successo che, vede coinvolti anche attori italiani di cui vi abbiamo già parlato. E, dunque, per quale motivo siamo di nuovo qui a parlarvene? Non per il medesimo ma perché vogliamo spiegarvi come si è conclusa la serie, cos’è accaduto nell’episodio finale e cosa ci attende ora. Fate ATTENZIONE, quindi, perché saranno presenti SPOILER.

Emily in Paris 5, di cosa parla la quinta stagione: la trama

Prima di addentrarci nella spiegazione del finale, facciamo un breve riassunto della trama, di cosa parla e cosa prevede questa quinta stagione. Emily Cooper si trasferisce a Roma per guidare la sede italiana dell’Agence Grateau, affiancata da Sylvie, Julien e Luc, con l’obiettivo di conquistare il mercato italiano. Sul lavoro, il suo stile americano non convince del tutto, mentre nella vita privata vive un momento felice grazie alla relazione con Marcello Muratori. A Parigi, Mindy ottiene successo sui social ma deve affrontare la fine della storia con Nico, trovando sostegno nell’amicizia (forse qualcosa di più) con Alfie. Gabriel, invece, si confronta con nuove difficoltà professionali e cerca di accettare la relazione di Emily, iniziando a pensare che anche per lui sia arrivato il momento di cambiare direzione.

Emily In Paris 5, come finisce la quinta stagione: spiegazione finale

Il finale della quinta stagione di Emily in Paris riporta (come ci si poteva aspettare) la storia tra l’Italia e Parigi. L’ultimo episodio si apre a Venezia, dove Emily, Mindy, Marcello e Nico organizzano una sfilata Muratori ostacolata dall’acqua alta. Grazie alla capacità di adattamento di Emily, l’evento riesce comunque. La madre di Marcello, inizialmente temuta, sorprende tutti: riconosce il talento del figlio, ritira la causa contro di lui e gli propone di diventare il nuovo capo del marchio. Marcello chiede a Emily di occuparsi del marketing e di trasferirsi con lui a Solitano, ma lei resta incerta. A Parigi, Sylvie scopre che, a causa dei debiti dell’ex marito, l’Agence Grateau rischia il fallimento. Invita Luc e Julien a cercare alternative, ma incoraggia Emily a cogliere l’occasione con Marcello, regalandole uno dei loro momenti più emozionanti. Sul piano sentimentale, Emily crede che Marcello stia per chiederle di sposarlo dopo aver trovato un anello, ma scopre poi che è destinato a Nico, che fa una proposta goffa ma accettata da Mindy. Emily e Marcello affrontano infine la verità: lei non può lasciare la vita costruita a Parigi e i due si separano.

Tornati a Parigi, Mindy incontra Alfie, che reagisce male al suo fidanzamento, lasciando emergere i suoi dubbi. All’Agence Grateau arriva però un investitore che salva l’azienda, anche se con cambiamenti imminenti. Nel finale, Gabriel riceve le ferie per una vacanza in Grecia e, saputa la rottura tra Emily e Marcello, le manda una cartolina che riaccende le speranze.

Emily In Paris 6 si farà?: Cosa sappiamo

Attualmente, è un po’ azzardato rispondere a questa domanda perché non sappiamo ufficialmente se Emily In Paris è stata rinnovata per una sesta stagione. Al momento, infatti, Netflix non ha ufficialmente confermato una nuova stagione della serie, ma diversi segnali lasciano sperare i fan. Durante la conference call di ottobre sui risultati del terzo trimestre, il CEO di Netflix, Ted Sarandos, ha citato Emily in Paris tra le serie che torneranno nel 2026 con nuove stagioni. Anche perché le premesse sarebbero buone per ulteriori episodi, focalizzati principalmente su nuove tensioni amorose, difficoltà professionali e il futuro dell’agenzia (ma questo è solo un nostro parere). Noi continueremo ad aggiornarvi.

Dove vedere in streaming tutte le stagioni di Emily In Paris

Intanto, se lo desiderate, trovate la quinta e tutte le precedenti stagioni di Emily In Paris in streaming su Netflix (qualora decideste di guardare la serie).

