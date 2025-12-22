Emily in Paris 5, non solo Raoul Bova: tutti gli attori italiani nel cast della quinta stagione
Da Roma a Venezia fino a Parigi, la quinta stagione punta sull’Italia: ritorni eccellenti, cameo inattesi e una Emily diversa, più forte e centrale nel racconto.
Il 18 dicembre 2025, quindi pochissimi giorni fa, su Netflix è arrivata la quinta stagione di Emily In Paris, la serie romantica di successo con Lily Collins, che interpreta Emily Cooper. Questa volta, la protagonista si lascia alle spalle la capitale francese per immergersi nelle incantevoli Roma e Venezia, dove affronta nuove sfide sia professionali che lavorative. Uno dei punti forte di questa serie è, senza dubbio, il cast, che vanta anche la presenza di numerosi volti italiani. In questo articolo vi sveleremo quali.
Emily In Paris 5, la trama della quinta stagione della serie
Prima di svelarvi chi sono gli attori italiani presenti in Emily in Paris 5, diamo uno sguardo alla trama e cosa ci aspetta in questi nuovi dieci episodi. Emily è a capo della sede romana dell’Agence Grateau, dove si è trasferita per amore di Marcello Muratori. Quella che doveva essere una breve esperienza diventa una scelta stabile, ma un fallimento professionale rompe l’equilibrio appena raggiunto, causando difficoltà sul lavoro e nella vita sentimentale. In cerca di sicurezza, Emily si rifugia nelle sue abitudini francesi, fino a quando un segreto mette in crisi un rapporto importante. Affrontando tutto con sincerità, cresce personalmente e professionalmente, trovando una nuova consapevolezza e imparando a far sentire la propria voce tra due paesi.
Il cast di Emily In Paris 5: chi sono gli attori italiani presenti nella quinta stagione della serie
Nel cast della serie, creata da Darren Star, ritroviamo quasi tutti i volti storici. Emily, interpretata da Lily Collins, ritrova:
- Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), la sua capa
- Mindy (Ashley Park), la migliore amica
- Gabriel (Lucas Bravo), i due uomini centrali della sua vita
- Alfie (Lucien Laviscount)
Accanto ai volti noti arrivano nuove importanti new entry internazionali:
- Minnie Driver (è la Principessa Jane), eccentrica amica di Sylvie ed ex complice di avventure, oggi influencer dopo aver sposato un principe italiano ormai senza soldi.
- Michèle Laroque (interpreta Yvette), ex nemica di Sylvie tornata sulla scena grazie ai social.
- Jonathan Cake (è Thomas Heatherton), miliardario britannico che collabora con l’Agence Grateau.
- Bryan Greenberg (veste i panni di Jake), affascinante funzionario consolare americano che Emily incontra a Parigi.
Ampio spazio è dedicato anche agli attori italiani, molti dei quali già presenti nelle puntate romane della quarta stagione. Tornano:
- Raoul Bova (Giancarlo)
- Anna Galiena (Antonia Muratori)
- Eugenio Franceschini (Marcello Muratori), nuovo interesse amoroso di Emily, trasferitosi a Parigi e presente per gran parte della stagione.
Tra le nuove presenze italiane figurano, invece:
- Valentina Corti (nel ruolo di Francesca), sorella di Marcello
- Violante Placido (come dirigente Fendi)
- Denise Tantucci (nei panni di una vecchia conoscenza di Marcello e Giacomo)
- Burzi (responsabile di Dance Dance Dance)
- Paolo Busti
- Alvise Rigo
- Daniela Terreri
- Francesca Domenichini
- Federico Marignetti
- Teresa Picozzi
- Tommaso Setaro
- Elda Scarnecchia
- Federico Noli
- Cinzia Cordella
- Petra Bevilacqua
- Edoardo De Marte
- Francesco Roder
Dove vedere Emily in Paris 5 in streaming
Se volete vedere la quinta stagione di Emily in Paris, trovate questa e tutte le precedenti in streaming sulla piattaforma Netflix.
