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Emily Blunt e Stanley Tucci conquistano la stella sulla Walk of Fame: pioggia di star alla cerimonia, ma il loro legame va oltre il successo

Los Angeles celebra Emily Blunt e Stanley Tucci con una doppia stella sulla Walk of Fame: presenti Robert Downey Jr., Matt Damon e Dwayne Johnson e tanti altri.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Non solo Il Diavolo Veste Prada, Emily Blunt e Stanley Tucci non condividono solo il set dello stesso film ma anche un’altra cosa: la Hollywood Walk of Fame. I due attori hanno ricevuto la celebre stella, tanto ambita dalle star (scusate il gioco di parole). Alla cerimonia erano presenti tantissimi attori e attrici ma, non tutti sanno che tra Blunt e Tucci, il legame va ben oltre il lavoro. Scopriamo tutti i dettagli.

Emily Blunt e Stanley Tucci ricevano la stella sulla Walk of Fame: chi c’era alla cerimonia

Stanley Tucci ed Emily Blunt sono stati celebrati il 30 aprile con una rara cerimonia a doppia stella sulla Hollywood Walk of Fame, a Los Angeles. All’evento erano presenti colleghi e amici dei due attori, tra cui Meryl Streep, Matt Damon, Robert Downey Jr. e Dwayne Johnson, insieme a John Krasinski, marito di Emily Blunt. Tra gli ospiti anche Ron Frierson, Ellen K. e Jerry Neuman, rappresentanti della Camera di Commercio di Hollywood, che hanno preso parte all’organizzazione e alla celebrazione dell’evento.

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Durante la cerimonia, Tucci e Blunt hanno scoperto le loro stelle fianco a fianco, tra applausi e sorrisi. Matt Damon ha ricordato quanto entrambi meritassero questo riconoscimento: "Non riesco a pensare a due persone che meritino di essere immortalate sulla Walk of Fame più di loro, per dare speranza ai giovani artisti"; mentre Meryl Streep ha espresso grande ammirazione per Tucci: "È impossibile non amare Stanley Tucci".

Emily Blunt e Stanley Tucci, non solo colleghi: perché i due sono cognati

Emily Blunt e Stanley Tucci si sono conosciuti negli anni in cui recitavano insieme in Il Diavolo Veste Prada (2006), film che ha contribuito a consolidare non solo un grande rapporto di stima, ma anche e soprattutto di amicizia. In quel periodo Tucci è entrato in contatto anche con la famiglia Blunt, ma non era ancora profondo. La svolta arriva qualche anno dopo, quando l’interprete di Nigel nel film cult del 2006, Tucci, incontra Felicity Blunt, sorella maggiore di Emily. Ovviamente, la loro conoscenza è stata facilitata proprio da Emily. I due hanno poi approfondito la conoscenza in occasione del matrimonio di Emily Blunt con John Krasinski nel 2010, dove Felicity era presente e Tucci era tra gli invitati. Da quel momento la loro relazione è diventata personale e stabile. Nel 2012 Stanley Tucci e Felicity Blunt si sono sposati, e in questo modo, Tucci ed Emily Blunt sono passati da colleghi a colleghi e cognati.

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