John Krasinski ed Emily Blunt re e regina del red carpet, ma ormai la richiesta è sempre più forte: quando li vedremo insieme in un film? La coppia ha presenziato all'annuale premiazione dei Lucille Lortel Awards, tenuta allo Skirball Center di New York

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Emily Blunt e John Krasinski sono senza dubbio una delle coppie più amate e apprezzate di Hollywood. I due si sono conosciuti nel 2008 in un ristorante di Los Angeles, presentati da un amico comune. Da allora non si sono mai lasciati, sfoggiando il proprio amore in ogni occasione mondana. Come nella serata di domenica 3 maggio, quando i due hanno partecipato alla 41ma edizione dei Lucille Lortel Awards allo Skirball Center di New York, sfilando belli e innamorati sul red carpet.

Emily Blunt e John Krasinski sul Red Carpet a New York: i film che hanno girato assieme

Non solo coppia unita nella vita al di fuori dei set, ma anche duo affiatato quando si parla di cinema. John, infatti, non è solo attore (reso celebre dal ruolo di Jim Halpert nella sit-com mockumentary The Office) ma è anche regista e in più di una circostanza ha diretto la moglie Emily. Un esempio è la dilogia horror di A Quiet Place e A Quiet Place 2, uscita tra 2018 e 2020. In un mondo in cui una razza aliena priva di vista ma dotata di un udito finissimo ha invaso il mondo, Lee Abbott (Krasinski), sua moglie Evelyn (Blunt) e i loro figli devono cercare di sopravvivere senza emettere il minimo rumore.

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Sempre nelle vesti di regista, John ha diretto nel 2024 il film in tecnica mista If – Amici immaginari, con Ryan Reynolds come protagonista. Emily Blunt ha invece prestato la voce a Unicorn. Entrambi come attori, invece, hanno doppiato i protagonisti Owen e Zoe nel film d’animazione del 2017 Animal Crackers, lungometraggio in cui il giovane riceve in eredità un circo dallo zio Buffalo Bob. Per risollevare le sorti del decadente tendone, Owen e Zoe utilizzano dei magici cracker che permettono, quando mangiati, di assumere la forma dell’animale che rappresentano.

Cosa sono i Lucille Lortel Awards

Emily Blunt e John Krasinski hanno sfilato sul red carpet dei Lucille Lortel Awards, la cui 41ma edizione si è tenuta allo Skirball Center di New York. Lui impeccabile in un completo intero color sabbia, mentre lei sfoggiava un meraviglioso abito della collezione autunno 2026 di Stella McCartney.

Ma cosa sono i Lucille Lortel Awards? Si tratta di un riconoscimento, istituito nel 1986, assegnato ai migliori spettacoli teatrali di prosa e musical rappresentati nell’Off-Broadway, ossia tutti quei teatri non facenti parte della famosa via di New York. Emily era lì per sostenere il marito, nominato come Miglior attore protagonista in un’opera per il suo ruolo in Angry Alan.

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