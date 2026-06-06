Emily Blunt è la regina assoluta di Londra: l'apparizione che ha paralizzato il mondo alla première di Disclosure Day
L'attrice ha incantato i presenti in occasione del red carpet tenutosi a Londra per la prima del nuovo film Disclosure Day
Emily Blunt ha letteralmente incantato i presenti durante il red carpet che si è tenuto a Londra, a Cineworld, in Leicester Square, in occasione della prima del film Disclosure Day.
L’attrice, che nel film interpreta una meteorologa, Margaret Fairchild, ha rubato la scena a tutti indossando un vestito spettacolare creato su misura per lei da Stella McCartney di un delicato color glicine. Blunt si è mostrata scintillante con un corsetto rigido ricoperto di pizzo e ricami che brillavano sotto i flash dei fotografi. A consigliarla c’era la sua stylist di fiducia, Jessica Paster, che ha scelto per lei scarpe col tacco in raso e pochissimi gioielli.
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Emily Blunt protagonista in Disclosure Day: la trama del film
Ma di cosa parla il nuovo film che la vede protagonista? Immaginate di scoprire che gli alieni esistono e che qualcuno ci sta tenendo tutto nascosto. Parte da qui Disclosure Day, il nuovo film di fantascienza di Steven Spielberg che arriverà al cinema il 10 giugno. La pellicola ci mette di fronte ad una situazione molto particolare: la possibilità che una rivelazione globale porti a galla verità destinate a cambiare la percezione dell’esistenza umana. Il tutto, poi, in una situazione mondiale di profonda crisi geopolitica che minaccia un conflitto internazionale. Margaret Fairchild, interpretata da Emily Blunt, e il dottor Daniel Kellner, interpretato da Josh O’Connor, si stagliano al centro di questa storia perché è proprio nelle loro mani che sarà la chiave di una vicenda destinata a stravolgere le sorti dell’umanità.
Al via la promozione del nuovo film di Steven Spielberg
Ora che le riprese di Disclosure Day sono finite e che il film è in uscita al cinema, è tempo di promozione, ma il tour del cast sembra quasi una sfilata di alta moda, come dimostrato dall’affascinante apparizione sul red carpet di Emily Blunt.
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