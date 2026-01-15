Netflix scommette ancora su Emily Bader: sarà l’icona del calcio che ha riscritto la storia e cambiato lo sport Emily Bader, giovane promessa di Hollywood, interpreterà la campionessa Mia Hamm che, nel ’99, fece tremare gli stadi, entrando nella storia dello sport.

Netflix ha in cantiere numerosi nuovi progetti e, tra questi, ne spicca uno in particolare che potrebbe interessare gli appassionati di sport (e non solo). Il colosso dello streaming, infatti, è al lavoro su The 99’ers, un film tratto dal libro di Jeré Longman, The Girls of Summer: The US Women’s Soccer Team and How It Changed the World. Per il ruolo di protagonista ha scelto Emily Bader, giovanissima promessa di Hollywood, che in questa pellicola vestirà i panni della leggenda del calcio femminile (ora in pensione) Mia Hamm. Vediamo insieme tutti i dettagli.

The 99’ers, Emily Bader sarà Mia Hamm nel nuovo film Netflix: cosa sappiamo

Sull’onda del successo di People We Meet on Vacation, che ha debuttato al primo posto su Netflix totalizzando 17,2 milioni di visualizzazioni, la piattaforma ha scelto Emily Bader per il ruolo iconico della calciatrice Mia Hamm nel film The 99’ers. Il progetto, ispirato al libro The Girls of Summer, di Jeré Longman, ripercorre la storica vittoria della Nazionale femminile degli Stati Uniti ai rigori contro la Cina nella finale dei Mondiali del 1999, disputata davanti a 93.000 spettatori, un momento cruciale che ha rappresentato una svolta per il calcio femminile a livello mondiale. La regia sarà affidata a Nicole Kassell, vincitrice di un Emmy, mentre la sceneggiatura porta la firma di Katie Lovejoy, Dana Stevens e Peter Hedges. Di recente, abbiamo visto Bader protagonista di People We Meet on Vacation, commedia romantica tratta dall’omonimo romanzo di Emily Henry, insieme a Tom Blyth, arrivata su Netflix il 9 gennaio, pochissimi giorni fa. In precedenza, l’attrice ha preso parte alla serie My Lady Jané e al film Fresh Kills.

Chi è la calciatrice Mia Hamm

Mariel Margaret Hamm, detta Mia Hamm, è considerata una delle più grandi calciatrici di sempre. Ha esordito in Nazionale a soli 15 anni e ha costruito una carriera straordinaria, vincendo Mondiali e medaglie olimpiche. Due volte FIFA World Player of the Year, e attaccante della Nazionale statunitense per diciassette anni, ha collezionato 258 presenze e 158 gol, diventando la miglior marcatrice internazionale di tutti i tempi ed è entrata nella National Soccer Hall of Fame nel 2007. La Women’s Professional Soccer, il principale campionato di calcio femminile negli Stati Uniti dal 2009 al 2012, aveva nel suo logo la sagoma di Mia Hamm mentre calciava un pallone. Oggi, invece, vive tranquilla ed è comproprietaria dei club Los Angeles FC e Angel City FC; è anche ambasciatrice globale del FC Barcelona.

