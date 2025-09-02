Emilio Fede sta male, le condizioni di salute sono critiche e peggiorate nelle ultime ore L'ex direttore del Tg4 è attualmente ricoverato nella terapia intensiva di una clinica milanese: la situazione appare critica e la famiglia chiede riserbo.

Le condizioni di salute di Emilio Fede, 94 compiuti lo scorso giugno, pare siano in peggioramento. Il celebre giornalista si trova già da qualche mese ricoverato presso la Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano, e a dare notizia del suo aggravamento nelle ultime ore, sarebbero fonti vicine alla famiglia, come riporta Today. L’ex direttore del Tg4 pare sia costantemente monitorato nella terapia intensiva della clinica che lo ospita e qui, l’equipe medica che lo segue, sta facendo di tutto per stabilizzarlo, anche se la situazione appare critica e non è stata fornita nessuna prognosi deragliata La famiglia ha chiesto la massima riservatezza e ha inoltre ringraziato per tutti i messaggi di vicinanza che arrivano copiosi.

Emilio Fede ricoverato in terapia intensiva: condizioni critiche

Ricoverato già da qualche mese nella Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano, Emilio Fede si trova ora in condizioni di salute critiche. L’ex direttore del Tg4, 94 anni, sarebbe peggiorato nelle ultime ore tanto da dover essere spostato nella terapia intensiva della clinica dove i medici stanno facendo di tutto per stabilizzarlo clinicamente.

Proprio da questa stessa struttura, il giornalista aveva rilasciato un’intervista a Libero a luglio scorso, parlando del suo rapporto con la morte: "È brutta, ma la rispetto. Ho appena compiuto 94 anni, sono vicino ai 100: un bel traguardo", aveva dichiarato serenamente per poi elogiare la clinica dove si trova: "In questa struttura mi trovo bene perché ci sono rapporti umani veri. Ho riscoperto l’importanza dell’affetto: il vero potere è avere l’affetto degli altri".

Emilio Fede, il video virale nella RSA e la lontananza dalla Tv

Lontano dalla Tv da ormai molti anni, e dopo una carriera lunga e piena di successi e gratificazioni, una delle ultime apparizioni di Emilio Fede è quella su un video diventato virale sui social. Lo scorso anno, Fede si trovava presso una RSA, e qui fu protagonista con un dipendente della struttura di una clip in cui gli veniva chiesto: "Direttore, era meglio Berlusconi o la Meloni?". "Ma non ci sono dubbi! Era meglio assolutamente Berlusconi. Ciao Presidente, ti voglio bene", la risposta sorridente e pronta del giornalista.

