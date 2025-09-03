Emilio Fede, i funerali e la scelta della famiglia sulla camera ardente: “Voleva andarsene da solo"
L’ultimo saluto al giornalista ex direttore del TG4 si terrà domani pomeriggio a Milano 2: la camera ardente sarà accessibile solo ai familiari e non pubblica
Il mondo del giornalismo e della televisione si preparano a dare l’addio a Emilio Fede. L’ex direttore del Tg4 è morto ieri all’età di 94 anni a Segrate, in provincia di Milano, e oggi sarà allestita la camera ardente. Quest’ultima, però – come comunicato dalla famiglia – non sarà aperta al pubblico. I funerali si terranno invece nel pomeriggio di domani giovedì 4 settembre 2025 a Milano 2. Scopriamo tutti i dettagli.
Emilio Fede, la camera ardente non è pubblica
Da tempo ricoverato nel centro San Felice di Segrate, in provincia di Milano, Emilio Fede è morto martedì 2 settembre 2025 all’età di 94 anni. Le condizioni del giornalista si erano aggravate negli ultimi giorni e ieri l’ex direttore del TG4 è venuto a mancare nella residenza sanitaria per anziani in cui era ricoverato da tempo. "Papà diceva sempre ‘quando accadrà voglio andarmene da solo alle 6 del mattino’ e abbiamo voluto rispettare il più possibile le sue volontà" ha fatto sapere la figlia Sveva (nata dal matrimonio con Diana de Feo, la moglie del giornalista scomparsa quattro anni fa) in un comunicato diffuso da ANSA. La famiglia ha infatti deciso di non rendere la camera ardente aperta al pubblico, bensì riservata ai parenti: "Certo non potevamo non fare il funerale, ma la camera ardente sarà accessibile solo per noi della famiglia".
I funerali dell’ex direttore del TG4: quando e dove si terranno
La camera ardente di Emilio Fede allestita oggi a Milano 2 sarà dunque accessibile solo ai familiari, mentre i funerali del giornalista ed ex braccio destro di Silvio Berlusconi si terranno domani giovedì 4 settembre 2025 e saranno aperti al pubblico. L’ultimo saluto a Fede, che aveva compiuto 94 anni lo scorso giugno e da circa un anno era ricoverato nella struttura di San Felice di Segrate, è fissato per domani alle ore 16:00 presso la parrocchia di Dio Padre, a Milano 2. A celebrare la funzione sarà il parroco don Gianni Cazzaniga e sono ovviamente attesi in tantissimi per dare l’addio al giornalista siciliano, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) nel 1931 e diventato vero e proprio volto simbolo Mediaset del TG4 dopo un passato in Rai, durante il quale fu anche direttore del Tg1 per due anni prima di varie vicende giudiziarie.
