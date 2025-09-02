Trova nel Magazine
Emilio Fede, l’amore con Diana De Feo e le figlie Sveva e Simona: chi sono e cosa fanno

L'ex direttore del Tg4 è stato sposato per tutta la vita con la senatrice De Feo e insieme hanno avuto due figlie, una delle quali si è appassionata di politica.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Emilio Fede, l’amore con Diana de Feo e le figlie
iPa

Preoccupa nelle ultime ore lo stato di salute di Emilio Fede. Lo storico ex direttore del Tg4 è attualmente ricoverato nella terapia intensiva della Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano, dove già risiedeva da alcuni mesi. Improvvisamente il giornalista pare essere peggiorato e le sue condizioni sono critiche, come hanno confermato i medici e la figlia Sveva parlando al Corriere della Sera: "Papà è in condizioni critiche, purtroppo. Continua a lottare come un leone. È un guerriero". 94 anni compiuti lo scorso giugno, Fede è ormai da anni lontano dalla Tv, ma vanta alle sue spalle una lunga carriera di successi e gratificazioni. Ad accompagnarlo nella vita privata c’è sempre stata la moglie e collega Diana De Feo, venuta poi a mancare tragicamente il 23 giugno 2021, lasciando un vuoto enorme nella vita di Emilio.

Emilio Fede, l’amore con Diana De Feo durato una vita intera

L’amore tra Emilio Fede e Diana De Feo, figlia dell’ex dirigente Rai Italo, è nato negli Anni ’60, durante un incontro di lavoro. I due sono convolati a nozze a Napoli nel 1965, hanno avuto due figlie, Sveva e Simona, e non si sono mai lasciati. A separarli è stata la morte della donna, il 23 giugno del 2021, un dolore enorme per il giornalista: "È ancora con me, sarà sempre con mericordava Fede a luglio, intervistato da Libero -. Il mio sogno è arrivare al più presto accanto a lei". Un amore grande e stabile il loro, durato 60 anni e passato anche attraverso le vicende giudiziarie che hanno trovalo l’ex direttore del Tg4 ma che Emilio Fede ha sempre onorato: "Nel nome del padre del figlio e dello spirito santo per avermi dato la donna che più ho amato e amerò", così ringraziava per sua moglie sulle pagine del Corriere della Sera.

Sveva e Simona, chi sono e cosa fanno le figlie di Emilio Fede

Sveva e Simona Fede, sono le due figlie nate dall’amore tra il giornalista e la senatrice Diana De Feo. Unite da un forte senso della famiglia, sono due donne molto diverse: Sveva ama la discrezione e di lei si sa veramente molto poco. Lavora nel settore della comunicazione, all’interno di uffici stampa come Trussardi e il Gruppo Finanziario Tessile. Anche della vita privata non si hanno molte informazioni, ma pare sia mamma di due figli.

Simona Fede, appare più spigliata sotto la luce dei riflettori, e sin da giovane ha mostrato interesse per la politica: a 24 anni è stata eletta assessore alla Cultura nel Comune di Spilimbergo, in Friuli, per poi candidarsi alle elezioni europee con Forza Italia. Ora pare lavori nel settore dell’architettura, tra Europa e Stati Uniti. Inoltre, dovrebbe essere convolata a nozze a 21 anni ed è madre di tre ragazzi.

