Emilia Clarke prova (ancora) a scrollarsi di dosso Game Of Thrones: sarà una spia a Mosca su Tim Vision

Lasciato alle spalle Westeros, Emilia Clarke si getta in una nuova avventura tra spie russe e mariti scomparsi nella Russia sovietica

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Dalla conclusione di Game of Thrones nel 2019, serie che le ha donato la notorietà internazionale, Emilia Clarke è apparsa in un numero risicato di film e serie tv, tra cui la sfortunata Marvel: Secret Invasion, che attualmente siede su uno scarso 53% sul noto aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. L’ex Khaleesi della serie tv tratta dai romanzi di George R.R. Martin, però, sta per tornare in grande stile con una serie spy thriller dall’alto tasso d’azione. Ecco quando esce la nuova serie con Emilia Clarke in esclusiva in streaming su TIM Vision.

Ponies, Emilia Clarke spia a Mosca in streaming su TIM Vision

Ambientata a Mosca nel 1977, nel pieno della Guerra Fredda, Ponies racconta la storia di Bea Grant (Emilia Clarke) e di Twila Hasbeck (Haley Lu Richardson), due segretarie dell’ambasciata americana la cui vita viene stravolta quando i loro mariti, entrambi agenti della CIA, muoiono in circostanze sospette in Unione Sovietica. Per cercare la verità, le due vengono reclutate in quanto considerate ‘PONIES’ – acronimo di ‘Persons Of No Interest’, persone apparentemente irrilevanti per i servizi segreti. Nelle vesti di agenti non ufficiali, inizieranno così a operare sotto copertura nel cuore della Guerra Fredda.

Sfruttando l’intelligenza brillante e la conoscenza del russo di Bea, figlia di immigrati sovietici, e l’audacia istintiva della provinciale Twila, la serie segue il loro percorso da ‘invisibili’ dell’ambasciata a pedine fondamentali in un gioco di potere globale. Determinate a fare luce sulla cospirazione che si cela dietro la morte dei loro mariti, Bea e Twila si muoveranno tra intrighi politici, doppiogiochisti e pericolosi contatti del KGB, mettendo continuamente a rischio la propria vita per scoprire la verità.

Il cast di Ponies con Emilia Clarke e quando esce e dove vedere in streaming la serie

Nel cast di Ponies, oltre alle già citate Clarke e Richardson troviamo: Artjom Gilz, Petro Ninovski, Nicholas Podany, Andrew Richardson, Adrian Lester, Maxim Gall e Vic Michaelis.

Susanna Fogel (The Flight Attendant) e David Iserson (Mr.Robot) sono creatori e produttori esecutivi della serie, insieme a Jessica Rhoades (Black Mirror) ed Emilia Clarke. Ponies conta, per la prima stagione, 8 episodi e sarà disponibile dal 18 febbraio in esclusiva in streaming su TIM Vision.

