Oggi, però, quel percorso si chiude ufficialmente con l’avvio delle pratiche di divorzio, come confermato dallo stesso protagonista che ha spiegato: "Clotilde Courau e io abbiamo avviato la procedura di divorzio. Ho avviato questo percorso con il desiderio, anche in coerenza con i miei valori personali e cristiani, di affrontare con responsabilità ogni passaggio della mia vita privata". Una scelta che segna dunque la conclusione definitiva di un capitolo importante della sua vita sentimentale e l’inizio di una nuova fase personale.

La storia d’amore tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal

L’ultima apparizione pubblica di Emanuele Filiberto di Savoia insieme ad Adriana Abascal risaliva a novembre 2025 a Firenze, durante alcuni appuntamenti ufficiali legati agli Ordini dinastici di Casa Savoia, dopo una serie di uscite condivise e dichiarazioni pubbliche che avevano già attirato l’attenzione.

In un’intervista al Corriere della Sera, il principe aveva raccontato di aver conosciuto Abascal grazie ad amicizie comuni e di aver vissuto con lei un’intesa nata a Parigi, spiegando: "Stiamo bene, ci vediamo spesso anche se lei vive in Francia mentre io sto a Montecarlo. Siamo molto uniti e molto felici. Comunichiamo molto. Le chiedo spesso consigli". Successivamente, al settimanale Oggi, aveva ribadito il suo equilibrio personale affermando: "Sono felice e guardo al futuro con grande positività e consapevolezza, continuando a portare avanti il mio ruolo di Capo della Real Casa nelle attività benefiche e istituzionali che mi vedono impegnato. Sono inoltre felice e orgoglioso di avere al mio fianco una persona che mi sta dando un sostegno importante, come Adriana".

Abascal, ex Miss Messico 1988 e imprenditrice nel settore moda con il brand Skorpios, è stata spesso al suo fianco in eventi pubblici, tra cui il Carnevale di Venezia, dove la coppia aveva partecipato al celebre Ballo del Doge in maschera, confermando una relazione e sempre più esposta alla scena pubblica.