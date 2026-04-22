Emanuele Filiberto annuncia: "Avviate le pratiche del divorzio da Clotilde Coreau". C'è il ritorno di fiamma con Adriana Abascal
In un'intervista al Settimanale Oggi il principe conferma l’avvio dell’iter legale per il divorzio da Clotilde Coreau: c'entra la relazione con Adriana Abascal
In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Emanuele Filiberto di Savoia ha reso noto di aver intrapreso le pratiche per la separazione da Clotilde Courau, mettendo così fine al loro matrimonio. La notizia è arrivata a breve distanza dal 12 aprile, quando era stato visto in compagnia dell’imprenditrice messicana Adriana Abascal, con cui in passato aveva già avuto un legame.
Emanuele Filiberto divorzia dalla moglie Clotilde Coreau: l’annuncio a sorpresa
Nel corso di una lunga intervista concessa al settimanale Oggi, Emanuele Filiberto di Savoia ha annunciato di aver avviato formalmente le procedure per il divorzio da Clotilde Courau, segnando così una svolta definitiva nella loro storia matrimoniale. La decisione arriva in un momento in cui l’erede di Vittorio Emanuele di Savoia e di Marina Doria è stato recentemente avvistato insieme all’imprenditrice messicana Adriana Abascal, con cui avrebbe riacceso un legame dopo una fase di distanza.
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Nel frattempo, Clotilde Courau, in una precedente intervista al quotidiano svizzero 24 Heures, aveva dichiarato di non provare alcun rimpianto per il matrimonio con il principe. Lo stesso Emanuele Filiberto, in passato, aveva sottolineato come tra loro fosse rimasto un rapporto basato su stima reciproca e affetto, nonostante la separazione già avvenuta da anni.
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