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Emanuele Filiberto annuncia: "Avviate le pratiche del divorzio da Clotilde Coreau". C'è il ritorno di fiamma con Adriana Abascal

In un'intervista al Settimanale Oggi il principe conferma l’avvio dell’iter legale per il divorzio da Clotilde Coreau: c'entra la relazione con Adriana Abascal

Giulia Bertollini

Giulia Bertollini

Giornalista

Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

Emanuele Filiberto DI Savoia e Adriana Abascal

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Emanuele Filiberto di Savoia ha reso noto di aver intrapreso le pratiche per la separazione da Clotilde Courau, mettendo così fine al loro matrimonio. La notizia è arrivata a breve distanza dal 12 aprile, quando era stato visto in compagnia dell’imprenditrice messicana Adriana Abascal, con cui in passato aveva già avuto un legame.

Emanuele Filiberto divorzia dalla moglie Clotilde Coreau: l’annuncio a sorpresa

Nel corso di una lunga intervista concessa al settimanale Oggi, Emanuele Filiberto di Savoia ha annunciato di aver avviato formalmente le procedure per il divorzio da Clotilde Courau, segnando così una svolta definitiva nella loro storia matrimoniale. La decisione arriva in un momento in cui l’erede di Vittorio Emanuele di Savoia e di Marina Doria è stato recentemente avvistato insieme all’imprenditrice messicana Adriana Abascal, con cui avrebbe riacceso un legame dopo una fase di distanza.

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Nel frattempo, Clotilde Courau, in una precedente intervista al quotidiano svizzero 24 Heures, aveva dichiarato di non provare alcun rimpianto per il matrimonio con il principe. Lo stesso Emanuele Filiberto, in passato, aveva sottolineato come tra loro fosse rimasto un rapporto basato su stima reciproca e affetto, nonostante la separazione già avvenuta da anni.

Oggi, però, quel percorso si chiude ufficialmente con l’avvio delle pratiche di divorzio, come confermato dallo stesso protagonista che ha spiegato: "Clotilde Courau e io abbiamo avviato la procedura di divorzio. Ho avviato questo percorso con il desiderio, anche in coerenza con i miei valori personali e cristiani, di affrontare con responsabilità ogni passaggio della mia vita privata". Una scelta che segna dunque la conclusione definitiva di un capitolo importante della sua vita sentimentale e l’inizio di una nuova fase personale.

La storia d’amore tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal

L’ultima apparizione pubblica di Emanuele Filiberto di Savoia insieme ad Adriana Abascal risaliva a novembre 2025 a Firenze, durante alcuni appuntamenti ufficiali legati agli Ordini dinastici di Casa Savoia, dopo una serie di uscite condivise e dichiarazioni pubbliche che avevano già attirato l’attenzione.

In un’intervista al Corriere della Sera, il principe aveva raccontato di aver conosciuto Abascal grazie ad amicizie comuni e di aver vissuto con lei un’intesa nata a Parigi, spiegando: "Stiamo bene, ci vediamo spesso anche se lei vive in Francia mentre io sto a Montecarlo. Siamo molto uniti e molto felici. Comunichiamo molto. Le chiedo spesso consigli". Successivamente, al settimanale Oggi, aveva ribadito il suo equilibrio personale affermando: "Sono felice e guardo al futuro con grande positività e consapevolezza, continuando a portare avanti il mio ruolo di Capo della Real Casa nelle attività benefiche e istituzionali che mi vedono impegnato. Sono inoltre felice e orgoglioso di avere al mio fianco una persona che mi sta dando un sostegno importante, come Adriana".

Abascal, ex Miss Messico 1988 e imprenditrice nel settore moda con il brand Skorpios, è stata spesso al suo fianco in eventi pubblici, tra cui il Carnevale di Venezia, dove la coppia aveva partecipato al celebre Ballo del Doge in maschera, confermando una relazione e sempre più esposta alla scena pubblica.

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