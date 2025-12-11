Emanuele Filiberto di Savoia, la compagna Adriana Abascal gli dice addio: “Il viaggio insieme è giunto al termine” La modella messicana ha ufficializzato attraverso i social la rottura con il compagno, unico figlio di Unico figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria.

Se fino a qualche giorno fa Emanuele Filiberto di Savoia e la compagna Adriana Abascal sembravano complici e sereni, apparendo mano nella mano proprio a Palazzo Borghese, a Firenze, durante il gala di beneficenza organizzato dalla Consulta dei Senatori del Regno, ad oggi le cose sarebbero invece ben diverse. Nelle ultime ore, infatti, la modella messicana ha annunciato attraverso i social la fine della loro storia d’amore: ecco le sue parole.

È finita tra Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto: l’annuncio social

A rendere pubblica e ufficiale la notizia della rottura è stata proprio la modella Adriana Abascal, che nelle ultime ore ha cancellato ogni riferimento a Emanuele Filiberto di Savoia dai propri social annunciando: "Condivido, con il cuore pesante, che il nostro viaggio insieme è giunto al termine. I prossimi capitoli rimangono delicatamente sospesi tra ciò che è stato e ciò che potrebbe accadere". Una notizia del tutto inaspettata, soprattutto perché la coppia era apparsa serena e unita solo pochi giorni fa in occasione della cena di gala a Firenze per la Consulta dei Senatori del Regno e gli Ordini Dinastici di Casa Savoia. Per il momento, Emanuele Filiberto non si è ancora espresso al riguardo.

Emanuele Filiberto, la separazione dalla moglie e la rottura con la compagna Adriana Abascal

Un periodo che, dal punto di vista della vita sentimentale, appare dunque non particolarmente favorevole per Emanuele Filiberto di Savoia. Dopo essersi sposato con l’attrice francese Clotilde Courau nel 2003, dando poi alla luce anche le figlie Vittoria e Luisa, il matrimonio è giunto al termine nel 2021. Nel marzo 2025, Emanuele Filiberto ha poi ufficializzato la sua relazione con la modella messicana Adriana Abascal. Proprio a proposito di questo, lui stesso ha ammesso di aver fatto un errore nell’aver comunicato questa sua nuova relazione all’ex moglie in maniera tardiva. "Finché non decidi di iniziare una nuova vita, non sei obbligato a dirlo al pubblico. All’inizio non è stato facile, avrei dovuto dirglielo prima. Colpa mia. Consiglio a chiunque di non ripetere il mio errore".

Un nuovo amore che, dopo alcuni mesi apparsi quasi idilliaci, è improvvisamente giunto al termine per motivi che per il momento i due diretti interessati non hanno rivelato. Non sappiamo se Emanuele Filiberto, da sempre molto riservato, abbia intenzione di intervenire sull’argomento o concedere ulteriori dichiarazioni, ma le parole pubblicate sui social dalla nota modella messicana sono comunque sufficienti a decretare la fine ufficiale di un amore ufficializzato soltanto pochi mesi fa.

