Emanuela Fanelli unica alla Mostra del Cinema di Venezia: Peccato è la sola serie in programma L'ex co-conduttrice di Una Pezza di Lundini presenta lo show diretto da Valerio Vestoso e con tanti personaggi del cinema italiano nel cast

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Emanuela Fanelli lo scorso anno aveva condotto le serate di apertura e chiusura al Lido di Venezia per la Mostra Internazionale del Cinema 2025, mentre quest’anno sarà in programma con Peccato, serie tv HBO diretta da Valerio Vestoso. Nel cast dello show di cui Fanelli e anche co-sceneggiatrice ci sono numerose personalità del cinema italiano, come Stefano Accorsi, Francesca Archibugi, Anna Bonaiuto, Alessandro Borghi, Geppi Cucciari, Massimo De Lorenzo, Sabrina Ferilli, Paolo Genovese, Valerio Mastandrea, Ferzan Ozpetek, Paolo Virzì e Paola Cortellesi.

Emanuella Fanelli in concorso a Venezia con la serie tv HBO Peccato

Presentata fuori concorso all’83ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Peccato con protagonista Emanuela Fanelli è l’unica serie in programma al Lido. Comedy costruita come un mockumentary, ossia un falso documentario, è ambientata in un futuro prossimo e si fonda su un’ironica domanda: cosa sarebbe successo se la carriera di Emanuela Fanelli avesse preso una piega completamente diversa? La serie immagina un futuro, ambientato nel 2049, nel quale l’attrice, ormai sessantatreenne, vive isolata in un piccolo paese della Valle d’Aosta, lontana dal mondo dello spettacolo e dimenticata dal pubblico. Nessuno parla più di lei e il suo nome è ormai caduto nell’oblio. Ma qual è lo scandalo che ha posto fine alla sua carriera?

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Un cast eccezionale: quando esce in streaming Peccato?

Accanto a Emanuela Fanelli, la serie vede la partecipazione di Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli, Ferzan Ozpetek, Valerio Mastandrea, Anna Bonaiuto, Geppi Cucciari, Massimo De Lorenzo, Francesca Archibugi, Paolo Virzì, Paolo Genovese, Malcom Pagani e Paola Cortellesi. Nel corso delle puntate, in totale 6 da circa 50 minuti l’una, faranno la loro comparsa anche numerose altre personalità del mondo dello spettacolo e dell’informazione, tra cui Giovanni Benincasa, Gianni Canova, Piera Detassis, Giovanni Floris, Gigi Marzullo, Stefano Rapone, Tullio Solenghi, Daniele Tinti e Tommaso Zorzi, ma la lista non finisce qui.

La sceneggiatura di Peccato è firmata da Emanuela Fanelli, Giulio Somazzi e dallo stesso Vestoso. Alla produzione troviamo Mattia Guerra per Be Water Film con la partecipazione di HBO Max, in collaborazione con Rai Cinema. La serie esce in streaming sulla piattaforma di HBO nell’autunno 2026. Per rimanere aggiornati su tutte le prossime novità relative a questo progetto e a tutto il programma della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, rimanete sintonizzati su queste pagine. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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