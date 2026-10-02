Emanuela Fanelli nel 2049, dimenticata e lontana dalle scene: arriva “Peccato”, la serie HBO Max acclamatissima al Festival di Venezia
La nuova comedy HBO Max, presentata a Venezia, immagina un futuro surreale per l’attrice: una carriera finita e un documentario pronto a riaprire vecchie ferite.
Emanuela Fanelli è protagonista di "Peccato", la nuova comedy di HBO Max disponibile dal 2 ottobre 2026. Presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, la serie è composta da sei episodi di circa 30 minuti e racconta un futuro surreale ambientato nel 2049. Fanelli interpreta una versione immaginaria di sé stessa, ormai 63enne, lontana dalle scene e dimenticata dal mondo dello spettacolo. A riportarla sotto i riflettori è una troupe televisiva che decide di realizzare un documentario sulla sua vita e sulla sua carriera, cercando di capire le ragioni della sua improvvisa scomparsa dalle scene.
La serie, creata da Fanelli insieme a Giulio Somazzi e al regista Valerio Vestoso, utilizza il formato del mockumentary per mescolare realtà e finzione. Nel racconto, un passato di successo viene seguito da uno scandalo finanziario e da un processo che hanno segnato la carriera della protagonista. Accanto a Fanelli compaiono numerosi volti del cinema e della televisione, tra cui Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli, Valerio Mastandrea, Geppi Cucciari e Paola Cortellesi. Tra ironia e situazioni surreali, "Peccato" affronta anche temi come il fallimento, il successo perduto e il rapporto con il proprio passato. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
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