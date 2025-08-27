A condurre Venezia 2025 c'è un'ex maestra d'asilo: la strepitosa carriera di Emanuela Fanelli fino ai David di Donatello L'attrice di Follemente scelta personalmente dal direttore Alberto Barbera per condurre le serate di apertura e di chiusura del Festival del Cinema

A condurre le serate di apertura e chiusura dell’82esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ci sarà Emanuela Fanelli, recentemente vista in sala per Follemente, al fianco di Edoardo Leo e Pilar Fogliati. 2 David di Donatello in carriera per la presentatrice, scelta personalmente dal direttore dell’evento, Alberto Barbera.

Chi è Emanuela Fanelli, la presentatrice del Festival di Venezia

Classe 1986, l’attrice romana cresce nel quartiere Morena, iniziando da adolescente la propria carriera teatrale. Nel 2015 esordisce al cinema, al fianco di Alessandro Borghi, in Non essere cattivo di Claudio Caligari. Al successo del film fanno seguito apparizioni in Gli ultimi saranno ultimi e Beata ignoranza di Massimiliano Bruno, Assolo di Laura Morante, La casa di famiglia di Augusto Fornari e A mano disarmata di Claudio Bonivento. Il 2016 la vede nei panni di Cinzia, protagonista femminile della serie tv Dov’è Mario? prodotta da Wildside per Sky Uno e con Corrado Guzzanti nel cast.

Non solo cinema: Fanelli è apprezzatissima per i suoi monologhi, che porta in due programmi di Serena Dandini: La TV delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018 e Stati generali. Sempre dal 2016 lavora in radio assieme al duo comico Lillo & Greg nel programma 610 di Rai Radio2. Il successo col grande pubblico, però, arriva nel 2020, quando Valerio Lundini la vuole con sé per la conduzione di Una pezza di Ludini su Rai 2. La trasmissione le regala grande popolarità, amplificata dalla partecipazione come ospite l’anno seguente assieme a Lo Stato Sociale per la serata cover del Festival di Sanremo.

I 2 David di Donatello

Nel 2023 arriva anche la consacrazione da parte della critica, con la vittoria del David di Donatello come Migliore attrice non protagonista per Siccità di Paolo Virzì. Nel film è Raffaella Zarate, figlia ribelle di una famiglia facoltosa che nasconde in realtà un lato molto fragile. Un ruolo assolutamente non semplice, che tuttavia l’attrice romana interpreta con grande sensibilità e passione. Sempre per Virzì l’anno successivo è nel cast de Un altro ferragosto, sequel di Ferie d’agosto, dove Emanuela veste i panni di Daniela una giovane donna demoralizzata e incattivita dalla vita.

Il 2024 è l’anno che la vede vincere il secondo David di Donatello, ancora come Migliore attrice non protagonista, per C’è ancora domani, di e con Paola Cortellesi. Nel film è Marisa, migliore amica di Delia (Cortellesi), protagonista del film. Donna forte e spontanea, e dotata di tempi comici invidiabili, è l’archetipo della donna del popolo nel secondo Dopoguerra a Roma: autentica, semplice, eppure dotata di una personalità vibrante e genuina.

Da maestra d’asilo alla conduzione del Festival del Cinema di Venezia

Sulla propria vita privata, Emanuela Fanelli è particolarmente riservata. In un’intervista a Il Messaggero, ha rivelato di sé: "Sono single. Neanche da piccola pensavo a matrimonio e figli. I miei genitori sono orgogliosi di me". Sempre nella stessa occasione ha raccontato che, prima di sfondare nel mondo dello spettacolo, ha lavorato per dieci anni come insegnante d’asilo e babysitter.

Subito dopo l’annuncio del ruolo come presentatrice delle serate di apertura e chiusura del Festival del Cinema di Venezia, Fanelli ha scherzato sul proprio profilo Instagram: "A quanto ho capito, da quest’anno il ruolo non si chiamerà più "madrina" forse perché, scegliendo me, temevano potessi approfittare del gancio per accompagnare la notizia con "disponibile anche per battesimi e cresime".

