Ema Stoklhoma: "Io e Achille Lauro abbiamo dormito insieme". La conduttrice si sbilancia sull'amore (e parla di futuro)
Ema Stokholma si racconta senza filtri in un'intervista rilasciata su Chi. Ecco il retroscena su Achille Lauro.
Ema Stoklholma ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi e, in questa occasione, ha parlato di lavoro, passione e del suo stato amoroso attuale, svelando anche il curioso retroscena su Achille Lauro. Il suo percorso – si sa – è sempre stato in salita, e adesso lei ne sta raccogliendo i frutti.
Nel 2017 la conduttrice ha infatti vinto Pechino Express, poi è passata a Radio 2 Social Club con Luca Barbarossa e alla fine a Radio 2 con Gino Castaldo. Voce calda ma anche energia travolgente: due elementi che hanno subito conquistato i cuori di molti. Dietro a quella corazza, che tutti amano, si nasconde però una persona delle volte fragile e insicura. A parlare è stata proprio lei in questa ultima intervista, affermando che spesso cerca di gestire la rabbia. "All’inizio ero un pacchetto da lasciare", ha raccontato, svelando di aver poi iniziato a lavorare molto su sé stessa.
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Ema Stokholma e la confessione inedita su presente e futuro
Per lei è stata fondamentale l’amicizia con Andrea Delogu, la prima che le ha chiesto davvero della sua vita. "Raccontandogliela, ho superato la vergogna" – ha continuato – "E ho trovato il coraggio di scrivere la mia storia un libro". La conduttrice ha poi parlato della sua infanzia trascorsa in Francia con una madre violenta e un padre assente.
"So che è difficile parlare di solitudine, di disagio mentale, ma a qualcuno può essere utile" – ha ammesso – "Dobbiamo anche essere forti, reagire, perché ci sono persone che non si possono permettere di essere fragili". In più occasioni ha anche parlato di stare molto bene senza figli. Il motivo? Crede che la maternità le farebbe mettere tutto in discussione, anche se ha una sensazione sul fatto che sì, sarebbe una buona madre. Cosa dire invece dell’amore? Tra i suoi progetti non c’è sicuramente l’idea di vedersi invecchiare con un uomo al suo fianco, anche se ora si dice molto innamorata.
"Con il mio ragazzo sono espansiva" – ha confessato Stokholma – "io che non sono abituata agli abbracci nemmeno con le mie amiche".
La confessione su Achille Lauro
Nell’intervista rilasciata per Chi, Ema Stokholma ha anche svelato che andrebbe a cena con Francesco Renga perché lo ritiene molto simpatico e autoironico. Su Achille Lauro, ha invece detto che i due hanno dormito insieme ma che non è successo niente. Il suo sogno nel cassetto? Fare la pittrice, anche se il suo lavoro in radio la appaga ogni giorno di più. "Sono molto felice di quello che faccio", ha infine concluso.
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