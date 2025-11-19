Ema Stokholma, lacrime in Tv per Andrea Delogu: “Certe cose ti cambiano per sempre” La giurata del contest di Rai 2 si è commossa durante l'esibizione di Angelica Bove. Negli ultimi giorni ha vissuto in prima persona la tragedia dell'amica. Ecco i dettagli.

Nell’ultima puntata di Sanremo Giovani Ema Stokholma, tra i giudici del contest di Rai 2, non è riuscita a trattenere le lacrime. A commuovere la giurata è stata la canzone di Angelica Bove, "Mattone", brano dedicato a una perdita dolorosa e prematura. Stokholma non ha citato direttamente la tragedia che ha colpito Andrea Delogu – il fratello Evan è morto in un terribile incidente – ma è subito apparso chiaro il motivo della sua commozione. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Ema Stokholma, le lacrime a Sanremo Giovani per Andrea Delogu

Amica strettissima di Andrea Delogu, Ema Stokholma ha vissuto in prima persona il terribile lutto che ha colpito la conduttrice. È stata proprio lei, alcuni giorni fa, a parlare con i giornalisti durante i funerali di Evan Delogu, nel tentativo di proteggere Andrea da domande troppo difficili e dolorose. "Andrea oggi non se la sente di parlare, è distrutta", ha spiegato la Stokholma in quell’occasione. Più di recente, nel corso della diretta di Sanremo Giovani, Ema ha sfogato il suo dolore per l’accaduto durante un’esibizione della concorrente Angelica Bove.

Bove ha aperto lo show condividendo parte della sua storia: la perdita prematura dei genitori e la fatica nel metabolizzare la sofferenza, unita però alla forza ritrovata grazie ai suoi sei fratelli. Quando ha iniziato a cantare sulle note di "Mattone", brano inedito presentato in gara, la commozione di Stokholma ha preso il sopravvento. Più volte la giurata si è asciugata le lacrime, e al termine dell’esibizione ha ammesso: "Avevo sentito questa canzone giorni fa, ma non mi aveva troppo colpito. Poi però succedono cose che ti cambiano per sempre". Poco dopo Ema si è ripresa, riuscendo anche a rivolgere una battuta ironica agli autori: "Grazie alla produzione per aver fatto esibire Angelica per prima, ora devo andarmi a rifare il trucco".

La tragica morte di Evan Delogu e il dolore di Andrea

Anche se Ema Stokholma non ha spiegato il motivo delle sue lacrime, è apparso subito chiaro il riferimento alla tragedia che ha travolto l’amica. Il fratello di Andrea Delogu, Evan, è venuto a mancare all’improvviso in seguito a un incidente in moto. Un evento terribile, che ha costretto Andrea a mettere in pausa tutti i suoi impegni televisivi, da Ballando con le Stelle a La Porta Magica. Per giorni la conduttrice si è chiusa in un silenzio pesantissimo, supportata solo dai familiari e dagli amici più stretti, Ema Stokholma inclusa. Poi la decisione ti tornare al lavoro, nonostante tutto. Con la consapevolezza che purtroppo, per lei e per chi ha conosciuto Evan, nulla sarà più come prima.

