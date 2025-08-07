Trova nel Magazine
Ema Stokholma dura contro Belen Rodriguez: “Ma cosa state facendo ai vostri figli?”, l'attacco social

La conduttrice e speaker radiofonica si è espressa in maniera molto critica sull’abitudine della showgirl di mostrare sui social la figlia Luna Marì di 4 anni.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

L’esposizione sui social dei figli dei Vip, e dei minori in generale, è un argomento che, ormai da anni, crea forti discussioni e dibattiti. Di recente, Belen Rodriguez è stata attaccata proprio per la sua continua a abitudine di pubblicare sui social foto della figlia di 4 anni, Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Sull’argomento è intervenuta anche la conduttrice e speaker radiofonica Ema Stokholma che si è espressa molto duramente nei confronti della showgirl argentina: ecco le sue parole.

Ema Stokholma attacca Belen: "Non dimostri per nulla di voler bene a tua figlia"

Il mondo del web è ricco di possibilità, ma è anche un groviglio di pericoli a cui bisogna stare attenti, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Nonostante questo, sono molti i personaggi Vip che pubblicano quotidianamente sui social foto dei loro figli, probabilmente perché abituati in primis a vivere costantemente sotto la luce dei riflettori e degli smartphone. Una di queste è proprio Belen Rodriguez, che è solita pubblicare molto spesso foto della figlia Luna Marì, di appena 4 anni. La bimba, indubbiamente bellissima e simpaticissima, risulta quindi molto esposta non solo ai fan della showgirl, ma anche ai vari pericoli della rete, e su questo sono in molti a non essere d’accordo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Proprio nelle ultime ore, la conduttrice Ema Stokholma si è espressa molto duramente nei confronti di Belen, e riproponendo tra le Instagram Stories una foto di Luna Marì (volutamente coperta) ha scritto: "Ma cosa state facendo ai vostri figli? Mi sa che non vi rendete conto dei danni e del pericolo di mostrarli sempre (devo ricordarvi che razza di uomini ci sono in rete?). Tra l’altro solo e soltanto per dei like! Non dimostrare per nulla di volergli bene. Anzi!".

Belen, polemica social per le foto di Luna Marì

Pochi giorni fa, la stessa polemica era emersa proprio al di sotto di uno dei post pubblicati da Belen con le foto di Luna Marì. Al messaggio di un’utente che affermava come la piccola fosse bellissima ma veramente troppo esposta, la showgirl aveva replicato: "Esposta a cosa? Amore della mia vita, la gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli. Non siamo più nel periodo analogico. È mia figlia, e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me".

Ora non rimane che scoprire se e cosa risponderà Belen alle nuove accuse mosse da Ema Stokholma

Programmi

