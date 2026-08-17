Ema Stokholma, confessa il suo nuovo fidanzato e i problemi di coppia: "Il malessere sono io" La conduttrice racconta il suo nuovo fidanzato e ammette che il percorso di terapia è ancora fondamentale nella sua vita.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Ema Stokholma torna a parlare della sua vita privata con la consueta sincerità, senza nascondere né le conquiste raggiunte negli ultimi anni né gli aspetti di sé sui quali sente di dover ancora lavorare. In una lunga intervista al Corriere della Sera, la conduttrice si è soffermata anche sulla sua situazione sentimentale, rivelando di avere un nuovo amore nella sua vita da alcuni mesi, ma senza trasformare questa novità in una favola priva di complicazioni. Ema Stokholma non rinnega completamente ciò che aveva sostenuto in passato, quando aveva indicato la condizione di single come una possibile forma di felicità, ma oggi ammette che qualcosa è cambiato: "Lo confermo e lo rinnego in questo momento". Il motivo è semplice: da pochi mesi è fidanzata con un uomo che fa il pittore.

Ema Stokholma: il nuovo amore dopo endorsement alal vita da single

La relazione arriva in una fase particolare della sua vita, perché proprio mentre sta vivendo una nuova esperienza sentimentale ha anche iniziato un ulteriore percorso personale. Quando le viene chiesto se i tanti anni di terapia possano averla aiutata a compiere scelte differenti in amore, risponde con ironia: "Speriamo. Ho appena iniziato un metodo nuovo, quindi è tutto in concomitanza". Una battuta che racconta bene il suo atteggiamento, consapevole del fatto che lavorare su se stessa non significhi aver risolto definitivamente ogni difficoltà.

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L’autocritica a se stessa e il parere sugli ex

Il capitolo più delicato riguarda proprio i rapporti sentimentali del passato. Ema ammette di aver avuto liti furibonde con tutti i suoi ex, arrivando a chiedersi apertamente se il problema possa essere stato anche lei. La risposta è sorprendentemente diretta: "Se parliamo di persone tossiche, problematiche, quella sono io, il malessere sono io. Però ci lavoro tanto su ‘sta cosa, tantissimo".

Non è soltanto una provocazione, perché dietro queste parole c’è un percorso terapeutico che dura da anni: "Vado in analisi da 10 anni, ho provato tanti approcci diversi, ho cambiato anche quattro o cinque metodi. Spero di finire un giorno…", racconta. Ema riconosce inoltre di essere particolarmente impulsiva e di avere poca pazienza: "Sarà che sono pure discalculica, ma non so contare neanche fino a due. Non ho pazienza, ma anche su questo ci sto lavorando tanto con la psicologa".

Una famiglia lontana dagli schemi tradizionali per la conduttrice radio

Anche l’idea di famiglia, per Ema, resta distante dal modello tradizionale. Dopo aver raccontato pubblicamente le difficoltà vissute durante l’infanzia, compreso il rapporto complesso con i genitori, oggi individua il proprio nucleo affettivo soprattutto negli amici più vicini: "No, la mia famiglia è quella di Friends: Andrea, Mirco, Giulio, Dado, gli amici di sempre che ci sono sempre". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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