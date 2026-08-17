Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ema Stokholma, confessa il suo nuovo fidanzato e i problemi di coppia: "Il malessere sono io"

La conduttrice racconta il suo nuovo fidanzato e ammette che il percorso di terapia è ancora fondamentale nella sua vita.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Ema Stokholma torna a parlare della sua vita privata con la consueta sincerità, senza nascondere né le conquiste raggiunte negli ultimi anni né gli aspetti di sé sui quali sente di dover ancora lavorare. In una lunga intervista al Corriere della Sera, la conduttrice si è soffermata anche sulla sua situazione sentimentale, rivelando di avere un nuovo amore nella sua vita da alcuni mesi, ma senza trasformare questa novità in una favola priva di complicazioni. Ema Stokholma non rinnega completamente ciò che aveva sostenuto in passato, quando aveva indicato la condizione di single come una possibile forma di felicità, ma oggi ammette che qualcosa è cambiato: "Lo confermo e lo rinnego in questo momento". Il motivo è semplice: da pochi mesi è fidanzata con un uomo che fa il pittore.

Ema Stokholma: il nuovo amore dopo endorsement alal vita da single

La relazione arriva in una fase particolare della sua vita, perché proprio mentre sta vivendo una nuova esperienza sentimentale ha anche iniziato un ulteriore percorso personale. Quando le viene chiesto se i tanti anni di terapia possano averla aiutata a compiere scelte differenti in amore, risponde con ironia: "Speriamo. Ho appena iniziato un metodo nuovo, quindi è tutto in concomitanza". Una battuta che racconta bene il suo atteggiamento, consapevole del fatto che lavorare su se stessa non significhi aver risolto definitivamente ogni difficoltà.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

L’autocritica a se stessa e il parere sugli ex

Il capitolo più delicato riguarda proprio i rapporti sentimentali del passato. Ema ammette di aver avuto liti furibonde con tutti i suoi ex, arrivando a chiedersi apertamente se il problema possa essere stato anche lei. La risposta è sorprendentemente diretta: "Se parliamo di persone tossiche, problematiche, quella sono io, il malessere sono io. Però ci lavoro tanto su ‘sta cosa, tantissimo".

Non è soltanto una provocazione, perché dietro queste parole c’è un percorso terapeutico che dura da anni: "Vado in analisi da 10 anni, ho provato tanti approcci diversi, ho cambiato anche quattro o cinque metodi. Spero di finire un giorno…", racconta. Ema riconosce inoltre di essere particolarmente impulsiva e di avere poca pazienza: "Sarà che sono pure discalculica, ma non so contare neanche fino a due. Non ho pazienza, ma anche su questo ci sto lavorando tanto con la psicologa".

Una famiglia lontana dagli schemi tradizionali per la conduttrice radio

Anche l’idea di famiglia, per Ema, resta distante dal modello tradizionale. Dopo aver raccontato pubblicamente le difficoltà vissute durante l’infanzia, compreso il rapporto complesso con i genitori, oggi individua il proprio nucleo affettivo soprattutto negli amici più vicini: "No, la mia famiglia è quella di Friends: Andrea, Mirco, Giulio, Dado, gli amici di sempre che ci sono sempre".

Potrebbe interessarti anche

Rino Gaetano

Il cielo è sempre più blu, il party su Rai 2 per Rino Gaetano: chi canta, scaletta ufficiale e il ruolo di Ema Stokholma

Questa sera andrà in onda l'omaggio al cantautore crotonese scomparso 45 anni fa. Tr...
il cielo è sempre piu blu rino gaetano pagelle 5 agosto 2026

Il cielo è sempre più blu, pagelle: Ema Stokholma va di fretta (5), Fabrizio Moro cambia la serata (9). Ma il tributo a Rino Gaetano dov’era?

Le pagelle di Radio2 Live - Il cielo è sempre più blu, il concerto omaggio a Rino Ga...
ema stokholma racconto

Ema Stokholma: "Io e Achille Lauro abbiamo dormito insieme (senza fare niente)". La conduttrice si sbilancia sull'amore

Ema Stokholma si racconta senza filtri in un'intervista rilasciata su Chi. Ecco il r...
Il nuovo film di Claudia Pandolfi e Paolo Genovese alla Festa del Cinema di Roma 2026: il cast fa impazzire

Paolo Genovese aprirà la Festa del Cinema di Roma con Claudia Pandolfi: gli attori più amati dal pubblico italiano sono nel cast

La manifestazione, in programma dal 14 al 25 ottobre 2026, sarà inaugurata da Il rum...
Can Yaman parla della nuova serie Bro, in arrivo su Prime Video

“Avere un fratello o una sorella sarebbe stato bello”, Can Yaman si confessa in attesa di Bro. Poi rivela il suo grande sogno

L’attore turco torna protagonista con un ruolo inedito: nella nuova serie comedy di ...
Antonella Elia

Antonella Elia rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale: "Nulla mi è chiaro". Dubbi sul nuovo fidanzato o ritorno di fiamma

La showgirl fa mistero su cosa sta vivendo e sui social difende con decisione il dir...
Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez rompe il silenzio su Stefano De Martino: "Lui è libero", poi difende Gaetano Fidanzati dalle critiche

La showgirl argentina risponde ai commenti e chiarisce, a modo suo, sia la situazion...
Jennifer Aniston abbandona il cinema per il fidanzato Jim Curtis? Amici preoccupati: "Una relazione pericolosa"

Jennifer Aniston abbandona il cinema per il fidanzato Jim Curtis? Amici preoccupati: "Una relazione pericolosa"

La relazione tra l'attrice e il life coach starebbe preoccupando alcune persone vici...
Achille Lauro

Achille Lauro, la confessione più intima: "Esco poco. Sono completamente assorbito", perché ha lasciato X Factor e il tour negli stadi

L'artista a cuore aperto: dalla scelta di proteggere la sua vita privata all'inquiet...

Personaggi

enrico oetiker chi è

Enrico Oetiker
Mario Roggero

Mario Roggero
Bad Bunny

Bad Bunny
Alessandra Ciociola

Alessandra Ciociola

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963