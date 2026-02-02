Trova nel Magazine
Ema Stokholma, chi è il nuovo fidanzato Gabriele Striccio: la rinascita dopo l’addio (doloroso) ad Angelo Madonia

Pare che la conduttrice abbia ritrovato l'amore con un ballerino e coreografo: nessuno dei due ha però confermato l'indiscrezione.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Ema Stokholma pare abbia ritrovato l’amore. La conduttrice, DJ e voce di spicco della radio e della televisione italiana, si sta preparando all’avvio del Festival di Sanremo 2026, dove sarà protagonista al timone del PrimaFestival su Rai 1 (insieme a Carolina Rey e Manola Moslehi) e voce Rai Radio2. Tra un impegno professionale e l’altro, però, per la 42enne di origini francesi, sembra sia iniziato anche un nuovo capitolo sentimentale che la vede accanto al coreografo Gabriele Striccio. Sebbene siamo ancora nel limbo del gossip, e nessuno dei due diretti interessati abbia fatto annunci ufficiali, nella newsletter di Vanity FairCelebrity Watch‘, Santo Pirrotta pare essere certo di questo nuovo amore appena nato e che vede la conduttrice brillare di rinnovata luce dopo l’addio doloroso ad Angelo Madonia. Questa relazione, infatti, appare come una rinascita sentimentale per Stokholma, dopo la conclusione — non facile — di una storia molto seguita con il ballerino conosciuto sul set di Ballando con le Stelle nel 2022, e che ha poi ritrovato serenità insieme a Sonia Bruganelli.

Chi è Gabriele Striccio, il nuovo fidanzato di Ema Stokholma dopo l’addio a Madonia

Del nuovo (presunto) fidanzato di Ema Stokholma, Gabriele Striccio, non circolano dettagli biografici completi, ma stando alle indiscrezioni social e ai profili pubblici disponibili, è un ballerino e coreografo attivo nel panorama delle arti performative italiane. Il suo profilo Instagram, seguito da migliaia di persone, lo definisce chiaramente come professionista della danza e creativo, coinvolto in televisione, spettacoli dal vivo e nella formazione attraverso la sua attività di founder di una ‘dance studio & model management’.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

L’avvistamento di Ema Stokholma e Gabriele Striccio insieme, e le voci che li vogliono in una relazione, sono apparse su Vanity Fair, dove si legge anche come il cuore della conduttrice sia tornato a battere dopo la storia con Angelo Madonia, con cui ruppe dopo circa un anno insieme. Ema raccontò pubblicamente quanto sia stato "tosto uscire da quella storia" e quanto abbia faticato a ritrovare il proprio equilibrio dopo la fine del rapporto. "Quando accogli in casa una persona… poi è difficile riprendersi quello spazio", aveva detto in un’ intervista, spiegando come la fine con il maestro di Ballando l’avesse messa di fronte a riflessioni complesse sulla propria vita sentimentale.

