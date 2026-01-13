Elodie volta pagina e dice addio a Iannone: l'indizio (clamoroso) sulla ballerina Franceska
La cantante ex Amici ha postato sui social alcune foto sospette dalla Thailandia. Insieme a lei, negli scatti, anche la 23enne italo-albanese. Ecco tutti i dettagli.
Elodie torna al centro del gossip con quello che per molti suona come un indizio inequivocabile. Uno scatto dall’atmosfera complice pubblicato sui social, accanto alla ballerina Franceska Nuredini. Così dopo settimane di voci su una possibile frequentazione, la cantante romana ha stupito i fan suggerendo (forse) che qualcosa di vero sul flirt potrebbe esserci. Anche se non sono arrivate al momento dichiarazioni ufficiali. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.
Elodie, l’ultimo indizio sulla ballerina Franceska
Bellissima, ironica e camaleontica, Elodie Di Patrizi continua a dominare la scena italiana. E non solo con la sua musica, ma anche per via di certi pettegolezzi insistenti sulla sua vita privata. Dopo la fine (apparente) della relazione con Andrea Iannone, la cantante avrebbe infatti ritrovato il sorriso al fianco della giovane ballerina Franceska Nuredini. Già da mesi si parlava di un’infatuazione della 23enne per l’ex volto di Amici, ma di recente è stata la stessa Elodie a fornire qualche indizio in più
In un post pubblicato su Instagram, la musicista ha condiviso degli scatti direttamente dalla sua vacanza in Thailanda. E nelle foto è sbucata anche Franceska, prima avvinghiata a Elodie con fare scherzoso e poi in controluce, abbracciata all’amica su una spiaggia al tramonto. Altri scatti del carosello social hanno mostrato gite in barca, risate e persino un assaggio di street food a base d’insetti. Ma tutta l’attenzione dei fan è rimasta focalizzata sul duo Elodie-Franceska. E i commenti entusiasti non si sono fatti attendere.
Le prime voci su Franceska e il silenzio social di Elodie
Di questa presunta amicizia speciale si parlava già nell’estate 2025, quando Elodie e Franceska erano state viste insieme durante una cena romana (in compagnia anche di Iannone). Le due sarebbero poi apparse spesso in coppia, alimentando i sospetti di un legame più stretto del previsto. Da allora, la cantante ha mantenuto grande riservatezza. Impegnata con un tour da record, aveva quasi smesso di postare contenuti legati alla vita privata, e le immagini con Iannone si erano fatte sempre più rare fino a sparire del tutto. Il silenzio, però, è stato rotto adesso da questa sequenza di foto che hanno fatto impazzire i social.
Nonostante la mancanza di una conferma ufficiale, i fan sembrano già pronti a scommettere sulla nascita di una nuova love story. Ma indipendentemente da quella che è la verità, il messaggio che arriva dagli ultimi scatti è chiaro: Elodie è serena, libera e circondata da tantissimo affetto. Tutto il resto è solo rumore.
