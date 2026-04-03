Elodie ‘spinge’ Franceska Nuredini in televisione: “La vedremo presto”, cosa farà a sorpresa su Canale 5 Secondo le ultime indiscrezioni, la ballerina potrebbe presto iniziare un nuovo percorso televisivo proprio grazie al supporto della cantante: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Dopo mesi trascorsi sotto i riflettori della cronaca rosa, grazie al profondo e chiacchieratissimo legame instaurato con la cantante Elodie, per la ballerina Franceska Nuredini potrebbe aprirsi un capitolo del tutto nuovo: quello della televisione. In realtà Franceska ha già lavorato più volte sul piccolo schermo prendendo parte a diversi corpi di ballo, ma questa volta per lei potrebbe arrivare l’occasione di farsi conoscere come protagonista a tutto tondo. E a fare da trampolino di lancio sarebbe proprio la popolarità conquistata al fianco della cantante romana. Ecco tutti i dettagli.

Franceska Nuredini in TV grazie ad Elodie: "La vedremo presto"

A lanciare la bomba è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle ultime ore ha rivelato sui social come la ballerina italo-albanese sia attualmente tra i papabili nomi per la partecipazione ad alcuni dei programmi più amati di Canale 5 (e non solo). I titoli che circolano maggiormente sarebbero quelli de L’Isola dei Famosi e di Pechino Express, due format popolarissimi e particolarmente amati dal pubblico. In altre parole, il legame con la cantante romana potrebbe presto diventare il biglietto d’ingresso di Franceska nel mondo della tv.

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Secondo quanto riferito dall’esperta, a incoraggiare Franceska verso questo salto sarebbe stata proprio Elodie, convinta che la ballerina abbia tutte le carte in regola per fare breccia nel cuore del pubblico televisivo. Un sostegno che non stupisce, considerando la profonda sintonia che le lega da un po’ di tempo. "Una cosa è sicura: la vedremo presto in televisione", ha quindi affermato Deianira Marzano, nonostante per il momento non sia ancora arrivata alcuna conferma di questo.

Franceska Nuredini, dal ballo ai reality: le esperienze in tv

Nonostante Franceska Nuredini non abbia mai partecipato fino ad ora a reality televisivi o format simili, presentarla come estranea al piccolo schermo sarebbe inesatto. Nonostante i suoi soli 22 anni, la ballerina può infatti già vantare un curriculum televisivo di tutto rispetto, sempre però nel ruolo di ballerina. Franceska ha fatto parte del corpo di ballo di X Factor per tre stagioni consecutive, dal 2022 al 2024, affiancando i concorrenti del talent show Sky in alcune delle esibizioni più spettacolari. A seguire, ha poi calcato il palco de Il Cantante Mascherato, ed è comparsa anche a Michelle Impossible, lo show evento di Michelle Hunziker andato in onda su Canale 5.

Esperienze preziose, che le hanno permesso di farsi le ossa in contesti molto diversi tra loro. Detto questo, un eventuale reality cambierebbe radicalmente le regole del gioco. Format come L’Isola dei famosi o Pechino Express richiedono di mostrarsi senza filtri, di affrontare prove fisiche ed emotive e di costruire dinamiche di gruppo davanti alle telecamere, tutto l’opposto del ruolo silenzioso ma prezioso che ha ricoperto fino ad oggi. Non rimane allora che attendere per scoprire qualche dettaglio in più.

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