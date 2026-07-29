Elodie spiazza i fan: l’indiscrezione sul ‘segui’ tolto a Megan Ria e l’ipotesi gelosia. Cosa c'entra Franceska Nuredini
Secondo alcuni utenti, l'artista avrebbe rimosso il 'follow' alla pagina dell'amica ballerina. Non si conoscono le motivazioni, anche se emergono possibili indizi.
Nel piccolo universo pop fatto di canzoni, tour e storie Instagram, un ‘unfollow’ può pesare più di un comunicato ufficiale. È il caso di Elodie e Megan Ria: amiche da anni, complici sul palco e nei videoclip, e oggi al centro (loro malgrado) di un pesante interrogativo che rimbalza sui social. La performer avrebbe infatti smesso di seguire la ballerina su Instagram: un gesto minimo, almeno in apparenza, dato che secondo i più attenti Megan potrebbe essere stata molto vicina, in passato, all’attuale compagna di Elodie. Quella Franceska Nuredini che da tempo sembra aver rubato il cuore della cantante di "Black Nirvana". Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Elodie, l’amicizia con Megan Ria e il mistero del ‘segui’ tolto su Instagram
Elodie e Megan Ria si erano conosciute grazie al videoclip di "Tribale", per cui la cantante aveva scelto la ballerina come protagonista, ancora prima che quest’ultima prendesse parte ad Amici. Da lì in poi il loro rapporto si era consolidato. Megan si era fatta conoscere nel programma di Maria De Filippi, aveva costruito un legame speciale con Gianmarco Petrelli (conosciuto all’interno del talent) e, dopo la fine della storia con lui nell’estate 2024, aveva ripreso a lavorare in tandem con Elodie nel suo tour.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sullo sfondo, però, un’altra storia aveva iniziato ad emergere. Cioè il rapporto di grande amicizia tra Megan e Franceska Nuredini. Tra baci a stampo, foto tenerissime e dolci dichiarazioni social – "Amore mio, quanto ti amo", "Mi corazón", "Tu sei il sole, mio amore" – qualcuno aveva ipotizzato la nascita di un rapporto forse più profondo tra le due. La storia, però, non è mai stata confermata. E invece è subentrata la relazione tra Elodie e Franceska, quella sì vissuta ormai alla luce del sole.
In tutto questo, alcuni curiosi hanno però notato un dettaglio: Elodie avrebbe smesso di seguire Megan Ria su Instagram, di punto in bianco. "Ogni tanto penso a come Elodie abbia smesso di seguire Megan, la ballerina, su Instagram qualche mese fa. Mi chiedo perché", ha scritto a questo proposito una fan su X, come riportato di recente da Biccy. La ballerina, invece, non avrebbe ricambiato l’unfollow, rendendo il mistero ancora più fitto.
I possibili motivi dell’unfollow di Elodie
Restano a questo punto le speculazioni pure. Il pensiero di molti fan è che l’esistenza (forse) di un rapporto speciale tra Franceska e Megan potrebbe aver scatenato una reazione gelosa da parte di Elodie. È la spiegazione più plausibile, anche se bisogna sottolineare che non esistono prove a riguardo. Altra ipotesi sarebbe quella di un diverbio tra le due ex amiche, o di un episodio in particolare che potrebbe aver contribuito all’esito notato dai follower di Elodie. Quale che sia la verità, soltanto dichiarazioni ufficiali inconfutabili potranno aiutare a chiarire il quadro. Nel frattempo, chi vuole può immaginarsi un dramma in corso all’interno di questo possibile triangolo estivo tra Franceska, Elodie e Megan. In attesa di ulteriori sviluppi.
Potrebbe interessarti anche
Elodie commuove i fan, la dedica speciale a Franceska durante il concerto di Sfera Ebbasta: "Dopo te mai più nessuna"
Sul palco, durante l'esibizione di Yakuza, uno scambio di sguardi e una dedica hanno...
Elodie e Franceska: il selfie a letto infiamma il web, e intanto esplodono i rumors sul matrimonio
La cantante e la compagna postano uno scatto intimo sui social, e un'altra foto dive...
Elodie ‘raddoppia’ il tour a suon di sold out e festeggia con la compagna. Anche Arisa applaude: “Bellissime”
La cantante ha aggiunto nuove date alla tournée del 2027 dopo il traguardo del tutto...
Elodie, dopo la reunion con Marracash va a festeggiare il compleanno di Franceska Nuredini: le dolci foto insieme
Tra sorrisi condivisi, una torta alle fragole e una candelina accesa, la cantante sc...
Elodie incontra Andrea Iannone, il retroscena delle nozze con Franceska Nuredini cancellate: cosa è successo
La cantante ha rivisto l’ex compagno a Milano, in un club dove sarebbe scattato anch...
Elodie e Franceska innamorate al MI AMI Festival
Elodie e Franceska sempre più innamorate complici al Mi Ami festival.
Elodie compie 36 anni, la dedica social di Franceska Nuredini fa impazzire i fan: "Belle come il sole"
Elodie compie 36 anni: arriva la dedica d'amore sui social di Franceska Nuredini. Lo...
Elodie, Franceska Nuredini parla per la prima volta: “Libera di essere me stessa. Esperienze memorabili”
Per la prima volta, la ballerina si è lasciata andare a un commento sull’esperienza ...