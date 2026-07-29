Elodie spiazza i fan: l’indiscrezione sul ‘segui’ tolto a Megan Ria e l’ipotesi gelosia. Cosa c'entra Franceska Nuredini Secondo alcuni utenti, l'artista avrebbe rimosso il 'follow' alla pagina dell'amica ballerina. Non si conoscono le motivazioni, anche se emergono possibili indizi.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Nel piccolo universo pop fatto di canzoni, tour e storie Instagram, un ‘unfollow’ può pesare più di un comunicato ufficiale. È il caso di Elodie e Megan Ria: amiche da anni, complici sul palco e nei videoclip, e oggi al centro (loro malgrado) di un pesante interrogativo che rimbalza sui social. La performer avrebbe infatti smesso di seguire la ballerina su Instagram: un gesto minimo, almeno in apparenza, dato che secondo i più attenti Megan potrebbe essere stata molto vicina, in passato, all’attuale compagna di Elodie. Quella Franceska Nuredini che da tempo sembra aver rubato il cuore della cantante di "Black Nirvana". Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Elodie, l’amicizia con Megan Ria e il mistero del ‘segui’ tolto su Instagram

Elodie e Megan Ria si erano conosciute grazie al videoclip di "Tribale", per cui la cantante aveva scelto la ballerina come protagonista, ancora prima che quest’ultima prendesse parte ad Amici. Da lì in poi il loro rapporto si era consolidato. Megan si era fatta conoscere nel programma di Maria De Filippi, aveva costruito un legame speciale con Gianmarco Petrelli (conosciuto all’interno del talent) e, dopo la fine della storia con lui nell’estate 2024, aveva ripreso a lavorare in tandem con Elodie nel suo tour.

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Sullo sfondo, però, un’altra storia aveva iniziato ad emergere. Cioè il rapporto di grande amicizia tra Megan e Franceska Nuredini. Tra baci a stampo, foto tenerissime e dolci dichiarazioni social – "Amore mio, quanto ti amo", "Mi corazón", "Tu sei il sole, mio amore" – qualcuno aveva ipotizzato la nascita di un rapporto forse più profondo tra le due. La storia, però, non è mai stata confermata. E invece è subentrata la relazione tra Elodie e Franceska, quella sì vissuta ormai alla luce del sole.

In tutto questo, alcuni curiosi hanno però notato un dettaglio: Elodie avrebbe smesso di seguire Megan Ria su Instagram, di punto in bianco. "Ogni tanto penso a come Elodie abbia smesso di seguire Megan, la ballerina, su Instagram qualche mese fa. Mi chiedo perché", ha scritto a questo proposito una fan su X, come riportato di recente da Biccy. La ballerina, invece, non avrebbe ricambiato l’unfollow, rendendo il mistero ancora più fitto.

I possibili motivi dell’unfollow di Elodie

Restano a questo punto le speculazioni pure. Il pensiero di molti fan è che l’esistenza (forse) di un rapporto speciale tra Franceska e Megan potrebbe aver scatenato una reazione gelosa da parte di Elodie. È la spiegazione più plausibile, anche se bisogna sottolineare che non esistono prove a riguardo. Altra ipotesi sarebbe quella di un diverbio tra le due ex amiche, o di un episodio in particolare che potrebbe aver contribuito all’esito notato dai follower di Elodie. Quale che sia la verità, soltanto dichiarazioni ufficiali inconfutabili potranno aiutare a chiarire il quadro. Nel frattempo, chi vuole può immaginarsi un dramma in corso all’interno di questo possibile triangolo estivo tra Franceska, Elodie e Megan. In attesa di ulteriori sviluppi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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