Elodie, il gesto choc al concerto: “Te lo spacco quel cellulare”. Ma il ‘colpevole’ era solo un giornalista

Un video social virale mostra la cantante mentre perde le staffe per l'invadenza di uno spettatore. Ma adesso l'equivoco potrebbe metterla nei guai. Ecco i dettagli.

Il concerto di Elodie a Messina è stato rovente, e non solo per le coreografie spettacolari e le hit imperdibili in scaletta. Sul palco, infatti, la cantante ha vissuto un momento di forte tensione quando uno spettatore si è avvicinato parecchio per riprenderla con il cellulare. Elodie ha reagito con un gesto di stizza, e il video è subito andato virale sui social. Ma qualche ora dopo si è scoperto che il fan in questione era in realtà un giornalista accreditato. Ecco tutti i dettagli della storia.

Elodie, il gesto choc al concerto di Messina

All’inizio Elodie ha ignorato la situazione, mostrando tutta la sua professionalità. Poi però ha perso la pazienza, e si è scagliata all’improvviso contro lo spettatore che la stava riprendendo a distanza ravvicinata. Il ‘fattaccio’ è successo a Messina, durante il concerto sold out dell’ex concorrente di Amici. Elodie era impegnata nel balletto di Black Nirvana, immersa nell’iconica vasca d’acqua, quando un fan in prima fila si è avvicinato con il telefonino per seguire i movimenti della performer. Evidentemente, però, il comportamento ha infastidito parecchio la musicista.

Come si evince dal video social che circola in queste ore, Elodie si è avvicinata in maniera fulminea all’uomo che la riprendeva, e ha spinto via il telefono con stizza. Tutto sembrava poi rientrato, finché la cantante non ha deciso di dare la stoccata finale al povero malcapitato. Sulle note della stessa canzone, Elodie ha aggiunto quello che è sembrato un monito deciso: "Te lo spacco quel cellulare!".

La risposta del giornalista a Elodie

Le immagini dello spiacevole ‘incidente’ hanno fatto subito il giro del web. Ed è a questo punto che è venuto a galla il retroscena clamoroso. Perché il diretto interessato si è fatto improvvisamente avanti, e si è scoperto che non era un fan di Elodie, ma un giornalista accreditato di Messina Today presente al concerto per motivi di lavoro. "Sono invece entrato da fotoreporter accreditato", ha spiegato il reporter Antonio Caffo, "con una decina di colleghi abbiamo seguito i primi quattro brani dell’artista e poi via: dunque poter scattare foto e riprendere anche video. A questo punto mi viene il sospetto che Elodie non fosse al corrente della presenza di noi rappresentanti della stampa sotto il palco".

È chiaro, ovviamente, che se Elodie avesse conosciuto il retroscena non si sarebbe scagliata in quella maniera contro lo spettatore. Abituata com’è all’invadenza di certi fan, la cantante ha solo provato a tutelare la propria privacy. E quello che è successo può essere senza dubbio derubricato a spiacevole incidente.

