Elodie a Sanremo 2027, il retroscena sul Festival con Stefano De Martino: parla la cantante
Elodie torna a parlare del Festival di Sanremo: il riferimento a Stefano De Martino e i futuri progetti.
Elodie sulla Croisette del Festival di Cannes svela qualche anticipazione sul suo futuro professionale e parla degli impegni al cinema e del prossimo Festival di Sanremo di Stefano De Martino. Ai microfoni del Tg1, in tutto il suo splendore dopo aver festeggiato il compleanno con Franceska Nuredini, aggiorna finalmente i fan sulle prossime mosse artistiche previste per il 2027: ecco che cosa ha detto e a cosa dobbiamo prepararci.
Elodie: "Sanremo con De Martino? Vedremo, anche se…"
Solo riposo fino alla fine del 2026. Alla sua terza volta al Festival di Cannes, Elodie, intervistata dal Tg1 parla di un anno in cui è più serena e che le sta permettendo di conoscere un altro lato di sé stessa. Dopo l’album Mi ami, mi odi, il tour negli stadi e nei palazzetti di tutta Italia, Elodie ha scelto di riposarsi. La sua storia con Franceska Nuredini procede a gonfie vele. Le due stanno girando il mondo, postando le foto dei loro meravigliosi viaggi e la loro complicità incredibile. Alla domanda del giornalista Paolo Sommaruga sulla possibilità di prendere parte a Sanremo 2027, la cantante ha risposto: "Anche se non è in programma, il 2027 è l’anno in cui ricomincerò a lavorare. vedremo… chi vivrà, vedrà!". Pur non avendo specificato se nei panni di Big in gara o di co-conduttrice, l’interprete di Bagno a mezzanotte sembra più propensa che mai a un ritorno sul palco dell’Ariston: sarebbe la sua quinta partecipazione in gara. Ma non finisce qui.
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Essendo al Festival del Cinema di Cannes e dopo essere stata presente lo scorso anno nel cast del film Fuori di Mario Martone, Sommaruga non ha potuto esimersi dal chiedere a Elodie se tornerà a recitare. Anche in questo caso la risposta è stata positiva, ma con una differenza che potrebbe cambiare tutto rispetto al passato. Elodie ha infatti ammesso che, solitamente, è sempre stata scelta per ruoli intensi in pellicole drammatiche. Ultimamente, però, è stata contattata anche per prendere parte a delle commedie. Una cosa alla quale ha lei stessa spesso strizzato l’occhio in interviste rilasciate in precedenza. Sta valutando, tutto è in divenire, ma una cosa è certa – ed è stata lei stessa a ribadirlo – nel 2027 tornerà a lavorare. Fino alla fine dell’anno, vita privata e riposo assoluto, ma i piani per il futuro stanno già prendendo forma e il ritorno promette di essere con i fiocchi.
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