Elodie è una furia dopo il video al concerto: “Mettiamoci sto telefono nel c**o”, la sua reazione divide il web
Dopo il video al concerto di Messina, arriva la replica di Elodie che rivolge un particolare appello al suo pubblico: ecco cosa ha detto
Elodie continua a riempire palazzetti in tutta Italia con un tour esplosivo, fatto di scenografie curate, movimenti impeccabili e quell’intensità che la distingue da sempre. Nel pieno di questa tournée, però, un episodio avvenuto durante il concerto di Messina ha attirato l’attenzione quanto la sua performance. Un filmato circolato online la mostra mentre allontana con decisione il telefono di un giornalista posizionato troppo vicino al palco. La clip ha generato discussioni e opinioni contrastanti sui social. A distanza di alcuni giorni, la cantante ha rotto il silenzio condividendo una storia su Instagram per esprimere la sua opinione su quanto accaduto.
Elodie, arriva la replica della cantante dopo la polemica sul gesto al concerto
Elodie ha deciso di commentare indirettamente quanto accaduto a Messina attraverso un messaggio essenziale, scritto in caratteri bianchi su sfondo nero, che lascia trasparire tutta la sua stanchezza verso l’invadenza delle fotocamere. Pur senza citare l’episodio del concerto, la cantante denuncia un comportamento ormai diffusissimo: persone che filmano a pochi centimetri di distanza, senza nemmeno introdursi o salutare: "Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda". Un atteggiamento che, sottolinea, può verificarsi ovunque, per strada, nei locali, nei momenti di quotidianità, e che finisce per trasformarsi in una vera intrusione nella sfera personale.
Nel suo post, Elodie definisce questa abitudine "orrenda", evidenziando quanto possa risultare pesante doverla affrontare continuamente. Da qui, il suo appello a recuperare un rapporto più umano, fatto di contatti reali anziché di schermi: "Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel c**o". Una presa di posizione netta, che lascia intuire lo stato d’animo con cui ha vissuto la scena sul palco e che aiuta a comprendere la reazione impulsiva che ha acceso la discussione degli ultimi giorni.
Cosa era successo al concerto di Messina
Durante la tappa del suo tour a Messina, Elodie si è ritrovata al centro di un episodio che ha rapidamente acceso il dibattito online. Mentre era impegnata in una delle sue performance più sceniche, la cantante ha notato un uomo posizionato sotto il palco che la stava riprendendo da molto vicino. Sentendosi infastidita dalla presenza del telefono puntato verso di lei, Elodie ha reagito d’istinto, allontanando bruscamente il dispositivo dalle sue mani.
Il video dell’accaduto è diventato virale nel giro di poche ore, alimentando discussioni tra chi ha compreso il gesto, interpretandolo come una difesa del proprio spazio personale, e chi lo ha ritenuto eccessivo. Solo, in seguito, si è scoperto che l’uomo non era un fan, ma un fotoreporter accreditato per seguire l’evento. Il giornalista in questione aveva chiarito di essere al concerto per lavoro e di aver agito nel rispetto delle regole previste dall’organizzazione.
