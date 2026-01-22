Netflix, Elodie e Favino rilanciano il crime italiano: Roma torna a far paura. I titoli in uscita nel 2026 Tra i nuovi titoli italiani in arrivo su Netflix nel 2026 spicca un thriller cupo: Elodie e Pierfrancesco Favino al centro di un delitto che lascerà senza fiato

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Quest’anno, Netflix farà veramente faville e non si farà mancare assolutamente nulla nel suo ricco catalogo. Il 2026, per la piattaforma, è già partito ‘con il piede giusto’ ma, andrà sempre meglio perché i titoli che usciranno saranno davvero interessanti. Tra questi, spicca un thriller cupo, riflessivo, che vede come protagonisti la sensualissima Elodie e Pierfrancesco Favino. Una ‘strana’ coppia, vero? Be’, non proprio tanto, visto che lui è già un acclamato attore, mentre lei, seppur cantante, ha già saputo dimostrare le sue doti da attrice nel film Ti Mangio Il Cuore. Ma questa serie non sarà l’unica che vedremo. Di seguito, tutti i dettagli.

Nemesi, la serie Netflix con Elodie e Pierfrancesco Favino

Tra le serie italiane in arrivo nel 2026 su Netflix, c’è anche Nemesi, con Elodie e Pierfrancesco Favino, e di cui sono state svelate le prime immagini. Composta da sei episodi, è prodotta da Indigo Film con il sostegno del programma Creative Europe Media e diretta da Piero Messina. La serie è scritta da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. La trama segue Tommaso Gherardi (Favino), erede di una ricca famiglia milanese, accusato dell’omicidio della moglie Gloria (Elodie). La sua difesa è affidata a Diana Potenza (Barbara Ronchi), un’avvocata determinata che scoprirà la verità nascosta dietro il delitto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel cast, oltre a Favino, Elodie e Ronchi, il progetto coinvolge i produttori Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori e Viola Prestieri. La data di uscita non è ancora stata annunciata.

SuburraMaxima, in arrivo su Netflix anche lo spin-off di Suburra

Ma Netflix Italia non si ferma qui, perché tra i progetti vi è anche SuburraMaxima, una serie in sei episodi che riprende il mondo criminale di Roma già visto nel film Suburra (2015) e nelle serie Suburra: Blood on Rome e Suburræterna. Torna Giacomo Ferrara nel ruolo di Alberto "Spadino" Anacleti, affiancato da Carlotta Antonelli (Angelica) e Filippo Nigro (Amedeo Cinaglia). La storia riparte dopo un raid della polizia che sconvolge l’equilibrio criminale romano. Nove anni dopo, Alberto esce di prigione ma sarà costretto a confrontarsi con vecchi nemici e un nuovo clan criminale, insieme ad Angelica e Cinaglia.

La regia dei primi due episodi è di Michele Alhaique, mentre Leonardo D’Agostini dirige gli episodi successivi. La produzione dal terzo al sesto episodio è affidata a Cattleya, società di ITV Studios.

Altri titoli in arrivo su Netflix nel 2026

Ovviamente, Nemesi e SuburraMaxima non saranno gli unici titoli che vedremo nel catalogo della piattaforma. Suddividendo in sezioni tra serie, cinema e sport, troveremo anche:

Serie e Programmi TV

Motorvalley – dramma d’azione

My 2 Cents – animazione per adulti

Chiaroscuro – serie poliziesca

Minerva Academy – serie YA

Paparazzi King – docu-serie unscripted

Physical 100: Italy – docu-serie unscripted

Rhythm & Flow stagione 3 – contest hip-hop

Cinema

Noi un po’ meglio (Daniele Luchetti) – commedia romantica con Elio Germano e Lucia Maria Chiara Giannetta, produzione Lucky Red

The Big Fake (Stefano Lodovichi) – Pietro Castellitto nei panni di un falsario alle prese con una banda criminale

Senza Volto (Fabio Guaglione) – film d’azione con Edoardo Leo e Anita Leo

Feel My Voice (Luca Ribuoli) – commedia drammatica con Sarah Toscano e Serena Rossi

Campioni (Jacopo Bonvicini) – con Alessandro Gassmann e Anna Ferzetti

Sport

Dal 1° aprile, Netflix Italia trasmetterà eventi WWE (RAW, Smackdown, NXT, eventi Premium Live) con commento in italiano e offrirà anche il catalogo completo di contenuti WWE, comprese vecchie stagioni e grandi eventi passati (Royal Rumble, SummerSlam, WrestleMania).

