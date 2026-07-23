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Elodie irriconoscibile, addio capelli scuri: il nuovo colore è il più desiderato dell'estate e potrebbe avere un significato nascosto

La cantante sfoggia un caschetto color rame. Ma il cambio d'immagine arriva mentre cresce l'attesa per la nuova musica e il tour autunnale

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Elodie
IPA

Negli ultimi anni Elodie ha abituato il pubblico a continui cambi d’immagine, trasformando ogni taglio e ogni colore di capelli in un elemento della propria identità artistica. L’ultima rivoluzione passa ancora una volta dalla chioma: la cantante ha abbandonato le tonalità scure per sfoggiare un caschetto color rame, una nuance intensa che sotto il sole assume riflessi dorati e metallici. Un look destinato a diventare uno dei più chiacchierati dell’estate, ma che potrebbe avere anche un significato ben più profondo. A firmare il cambio look è Michael Cuzzilla, hairstylist milanese e professionista di riferimento di numerosi volti dello spettacolo. Lo stesso trattamento è stato scelto anche da Franceska Nuredini, compagna della cantante, che nelle ultime ore ha mostrato sui social una trasformazione simile.

Elodie cambia colore di capelli: il rame è il nuovo protagonista dell’estate

Il caschetto resta invariato nella forma, fermandosi all’altezza del mento e accompagnato dal ciuffo laterale che incornicia il viso. A cambiare è soprattutto il colore: un copper luminoso, caldo e vibrante che valorizza ancora di più il taglio, soprattutto alla luce naturale. I cosiddetti Copper Hair sono tra le tendenze beauty più desiderati del momento. Il rame, nelle sue diverse sfumature, è stato rilanciato negli ultimi anni da numerose star internazionali, diventando uno dei colori più richiesti nei saloni. Elodie lo interpreta in una versione decisa e contemporanea, perfettamente in linea con il suo stile attuale. Del resto la cantante ha sempre utilizzato i capelli come un linguaggio espressivo. Ogni fase della sua carriera è stata accompagnata da un’immagine diversa.

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Un semplice cambio look o il primo indizio della nuova era?

Questo cambio potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase artistica. Nelle ultime settimane Elodie si è infatti mostrata più volte sui social all’interno dello studio di registrazione, lasciando intuire che il lavoro sul nuovo progetto musicale sia ormai entrato nel vivo. L’attesa è alta anche perché, dopo i live previsti il prossimo autunno, la cantante dovrebbe tornare presto a pubblicare nuova musica. Non sarebbe quindi sorprendente se avesse deciso di inaugurare questa fase con una nuova identità visiva. Nel panorama pop internazionale il cambio di capelli è spesso diventato il simbolo di un nuovo capitolo artistico. La prima a trasformarlo in un vero marchio di fabbrica è stata Rihanna, musa dichiarata di Elodie, che nel corso della carriera ha reso iconici i suoi continui cambi di colore e taglio, accompagnando ogni album con un’immagine completamente diversa. Anche per l’artista italiana il rame potrebbe non essere soltanto una scelta di stile, ma il primo tassello di una nuova era destinata a prendere forma nei prossimi mesi, tra musica inedita e ritorno sulle scene.

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