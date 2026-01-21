Elodie, le nuove foto con Franceska al rientro dalla Thailandia: "Sono felici, euforiche" La cantante e la ballerina sono state paparazzate al loro rientro in Italia e sembrano essere più in sintonia che mai.

Elodie e Franceska Nuredini non smettono di far parlare di se. Il gossip su di loro e un presunto amore appena sbocciato, continua a infiammare il web e le pagine dei giornali. Dopo la vacanza trascorsa in Thailandia, ampiamente documentata sui social, la cantante e la ballerina sono tornate a Milano e qui hanno trovato i paparazzi ad attenderle. Nel recentissimo servizio pubblicato sull’ultimo numero di Chi, le due sono state avvistate sotto casa di Elodie e poi intercettate anche dal parrucchiere, dove sono andate insieme per sistemare la chioma dopo le lunghe giornate passate al mare. "Sono felici, euforiche. Non c’è bisogno di etichette, di definizioni, basta vedere il modo in cui salutano il fotografo quando scoprono di essere osservate per capire la loro serenità", scrive la rivista, descrivendo come nessuna di loro si sia sottratta alla vista del paparazzo, ma anzi si siano prestate entrambe a sorrisi e qualche scherzo.

Elodie e Franceska paparazzate a Milano: il gossip sulla coppia continua

Da settimane ormai non si fa altro che parlare della presunta rottura di Elodie e Andrea Iannone, di un possibile flirt di lui con Rocio Munoz Morales e della nuova (sempre presunta) relazione della cantante con Franceska Nuredini. Dopo una vacanza in Thailandia, passata tra amici, membri del corpo di ballo dei suoi show, tra cui anche Franceska, le due avrebbero concluso le ferie da sole, cosa che non ha fatto altro che alimentare il gossip. Al loro rientro in Italia, poi, sono stata paparazzate insieme e più in sintonia che mai, mentre si recavano dal parrucchiere.

Da parte delle dirette interessate non c’è stata ancora nessuna dichiarazione a conferma di una presunta love story in atto, e neppure nessun commento da Elodie e Iannone su quella che sembra essere la fine della loro storia. Intanto, però, i fan della voce di Black Nirvana fanno il tifo per il loro idolo e la ballerina sotto le foto su Instagram: "Non nascondetevi più , siete una bella coppia, vivete il vostro amore e la passione senza limiti", "C è chi può e chi vi INVIDIA … AVANTI COSÌ…. PENSA SOLO AD ESSERE FELICE !!! X Esserlo ci vogliono le "palle"… e voi le avete..", "Brava Elodie che vive come vuole senza schemi", "Elodie tu e Franceska siete bellissime, davvero!".

