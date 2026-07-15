Elodie ‘raddoppia’ il tour a suon di sold out e festeggia con la compagna. Anche Arisa applaude: “Bellissime”
La cantante ha aggiunto nuove date alla tournée del 2027 dopo il traguardo del tutto esaurito e pubblicato una foto insieme a Franceska Nuredini
Elodie raddoppia. La cantante, infatti, ha annunciato le nuove date del suo tour Elodie show 2027, confermando di avere aggiunto due show a Napoli e Bari, dove era già stato registrato il sold out. Scopriamo tutti i dettagli.
Elodie, le nuove date della tournée e i festeggiamenti con Franceska Nuredini
Il ritorno di Elodie dal vivo parte con numeri importanti. L’Elodie show 2027, annunciato dopo un periodo lontano dalla musica, registra già i primi sold out e costringe l’organizzazione ad aggiungere nuove date a Napoli e Bari. Un risultato importante, destinato ad allontanare anche le polemiche che avevano accompagnato la cantante lo scorso anno, quando il dibattito sul mercato dei concerti e sulle difficoltà nella vendita (e ‘svendita’) dei biglietti coinvolse anche il suo tour. Oggi, invece, i primi appuntamenti registrano già il tutto esaurito e confermano l’entusiasmo del pubblico, tanto da spingere Vivo Concerti ad ampliare il calendario con nuovi show.
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A rendere ancora più speciale questo traguardo è anche il momento della vita privata dell’artista. Sui social Elodie ha condiviso un carosello di immagini insieme agli amici più stretti e alla compagna Franceska Nuredini, tra sorrisi, abbracci e momenti di complicità. A corredo del post la cantante ha citato proprio i sold out di Napoli e Bari: "Pienaaaaa p.s. anche le date di Napoli e Bari per il 2027 lo sono, ne apriamo altre, grazie amori", festeggiando così il successo della tournée. Tra i tanti messaggi ricevuti spicca quello di Franceska, che ha commentato "This is love", e quello di Arisa, con un semplice e affettuoso "bellissime" accompagnato dall’emoji del cuore rosso.
Il tour di Elodie: tutti i concerti, il calendario completo
La nuova tournée di Elodie prenderà il via nella primavera del 2027 e toccherà alcune delle principali città italiane. Il debutto è fissato ad Ancona con la data zero, prima di proseguire tra palazzetti e teatri in un percorso che attraverserà il Centro e il Sud Italia fino al gran finale di Bologna. Dopo il rapido esaurimento dei biglietti per i primi concerti di Napoli e Bari, sono stati aggiunti due nuovi appuntamenti nelle stesse città. Di seguito l’elenco completo delle tappe dell’Elodie show 2027:
- 24 aprile 2027 – Palaprometeo – Ancona
- 29 aprile 2027 – Palazzo dello Sport – Roma
- 4 maggio 2027 – Teatro Palapartenope – Napoli
- 5 maggio 2027 – Teatro Palapartenope – Napoli
- 8 maggio 2027 – PalaFlorio – Bari
- 9 maggio 2027 – PalaFlorio – Bari
- 13 maggio 2027 – Unipol Forum – Milano
- 18 maggio 2027 – Mandela Forum – Firenze
- 22 maggio 2027 – Unipol Arena – Bologna
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