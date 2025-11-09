Trova nel Magazine
Elodie in black-out, ferma il concerto e scoppia a piangere: “Scusatemi tanto”. La reazione sorprendente del pubblico

Durante il tour ‘Elodie Show 2025’, la cantante romana ha interrotto il concerto a Eboli per un improvviso calo di voce: la reazione sorprendente del pubblico.

Elodie in lacrime va in black-out e ferma il concerto: “Faccio fatica a cantare”. Cosa le è capitato
IPA

Sabato 8 novembre 2025, il PalaSele di Eboli si è illuminato per uno degli appuntamenti più attesi del tour "Elodie Show 2025". La cantante romana, seguitissima su Spotify e sui social, ha portato sul palco uno spettacolo articolato e sofisticato, fatto di musica, coreografie e scenografie di grande impatto visivo. Il tour, che segue il successo degli stadi, propone un racconto suddiviso in atti, ognuno con una propria atmosfera e un forte carattere performativo, che combina elementi teatrali e musicali ispirati agli archetipi femminili del suo ultimo album.

Tuttavia, la serata di Eboli ha visto Elodie affrontare un momento delicato. Durante il concerto, l’artista ha dovuto fermarsi a causa di un imprevisto fisico che le ha impedito di esibirsi come avrebbe voluto. Il pubblico, presente in massa, ha assistito a un episodio di grande umanità, che ha mostrato quanto anche le star più amate ed esperte possano trovarsi improvvisamente in difficoltà durante un live.

Elodie in lacrime a Eboli: concerto fermato

A un certo punto del live, Elodie ha preso un respiro e ha spiegato direttamente ai fan quanto stava succedendo: "Ho avuto un abbassamento di voce, faccio fatica a cantare". Visibilmente commossa, la cantante ha scelto di scusarsi apertamente, mostrando la propria fragilità senza filtri. Nonostante il successo e l’esperienza acquisita negli anni, il palco può riservare imprevisti che mettono a dura prova anche gli artisti più preparati.

Il concerto, che prevede un’intensa alternanza di brani energici e momenti più intimi, ha richiesto a Elodie grande concentrazione, e il calo della voce ha reso inevitabile una pausa. In quei minuti, il pubblico l’ha sostenuta con applausi e incoraggiamenti.

La risposta e il sostegno del pubblico

Nonostante le difficoltà, Elodie ha trovato la forza di continuare lo spettacolo. Con la voce ancora provata, ha cercato di controllare ogni nota e ha coinvolto i fan nelle parti più delicate dei brani. Durante la serata, ha dichiarato: "Sto facendo molta fatica a cantare, mi dispiace molto" e in un momento successivo ha aggiunto: "Mi sento molto in difetto, mi sento scomoda. Voglio ringraziarvi per essere qui questa sera, c’è tutto l’impegno giuro. Scusate se sbaglierò qualcosa".

Il pubblico ha reagito con grande affetto, consolando l’artista e dimostrando che la musica è anche condivisione e sostegno reciproco. Nonostante l’imprevisto, Elodie ha portato a termine l’intero concerto, confermando professionalità e dedizione. Il tour proseguirà ora con diverse date nei principali palazzetti italiani: Padova il 12 novembre, Firenze il 14, Roma il 19 e 20, Messina il 24 e 25, Bari il 28 e 29, Torino il 1 dicembre e la chiusura finale a Roma il 6 dicembre.

