Elodie, la sua casa nel cuore di Milano: arredi minimal, dettagli chic e toni neutri
L'appartamento della cantante si trova nel quartiere di San Vittore, zona centrale e tranquilla del capoluogo lombardo.
La vita privata di Elodie continua a far chiacchierare il web e a occupare intere pagine di giornali. Il gossip vorrebbe la cantante impegnata in una love story con la ballerina Franceska Nuredini, nonostante le dirette interessate non abbiamo mai confermato (e ne smentito) nulla al riguardo, esattamente come non è mai arrivata nessuna dichiarazione in merito a una presunta rottura tra la voce di Black Nirvana e Andrea Iannone, di cui ormai si mormora da mesi. A parlare per loro solo tante fotografie, da quelle postate da Elodie sulla sua pagina Instagram, a quelle dei paparazzi pubblicate su Chi. Sul magazine diretto da Alfonso Signorini, infatti, le due sono stata rintracciate a Milano mentre andavano insieme dal parrucchiere, per poi fare rientro nella dimora meneghina dell’artista. Elodie, infatti, abita nel cuore del capoluogo lombardo, in un appartamento dallo stile minimal ma pieno di dettagli chic e colori neutri.
La casa di Elodie a Milano: linee pulite e stile moderno per la cantante
Da qualche anno Elodie, nata e cresciuta a Roma, vive a Milano e ha scelto come quartiere quello centralissimo di San Vittore, zona storica e centrale della città, ma anche tranquilla e ben servita. Qui la cantante ha un appartamento che a volte ha mostrato nelle sue foto postate su Instagram: pochissimi dettagli ma da cui si può intravedere uno stile minimale e chic, impostato sulle linee pulite dei mobili e i toni neutri. Il pavimento della casa è in parquet, mentre il divano della zona living è in velluto liscio color petrolio. Sempre nel soggiorno, poi, non poteva mancare uno strumento musicale, ed Elodie ha scelto di completare il suo arredamento con un pianoforte a muro total white. Nella zona notte a farla da padrone è un enorme armadio bianco laccato, mentre in tutta la dimora si intravedono qua e là quadri molto moderni dai colori sgargianti. Insomma, niente di eccentrico ma linee sobrie ed eleganti, tanta luce e una casa accogliente e su misura per lei. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Elodie, le foto con Franceska al rientro dalla Thailandia: "Sono felici, euforiche", il nuovo retroscena
La cantante e la ballerina sono state paparazzate al loro rientro in Italia e sembra...
“Elodie e Franceska rimaste sole in Thailandia”, il nuovo retroscena che alimenta il gossip: cosa stanno facendo
Continuano le voci sulla presunta relazione tra la ballerina e la cantante dopo l’ad...
Elodie volta pagina e dice addio a Iannone: l'indizio (clamoroso) sulla ballerina Franceska
La cantante ex Amici ha postato sui social alcune foto sospette dalla Thailandia. In...
Andrea Iannone, social in allarme per la rottura con Elodie: il post e il brano che preoccupano i fan
Protagonisti di uno dei gossip più in voga degli ultimi tempi, Andrea Iannone e Elod...
Elodie, chi è la (presunta) nuova fiamma Franceska Nuredini: il tour insieme e la svolta di Iannone
La storia della ballerina del momento: dalla formazione coreutica alle grandi produz...
Andrea Iannone esce allo scoperto con Rocio Muñoz Morales: commento inequivocabile e like tattici, ma i fan lo attaccano
Un commento apparentemente innocuo, conferma la paparazzata mai smentita tra i due n...
Elodie, altro che crisi: il gesto per Iannone spazza via i pettegolezzi. Cosa ha fatto
Dopo i tanti rumors sull’ipotetica crisi della coppia, che avrebbe passato le vacanz...
Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme: esplode il gossip. Cosa ha fatto Elodie
Il pilota motociclistico e l’attrice ex compagna di Raoul Bova sono stati paparazzat...