Elodie in lacrime annuncia lo stop ai concerti: “Mi fermo, torno nel 2027”. Le ragioni della scelta La cantante ex Amici si è commossa durante l'ultima data del suo tour nei palazzetti. E dopo un anno a cento all'ora ha deciso di prendersi una pausa dalle scene.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Elodie ha annunciato in lacrime una lunga pausa dai live, spiegando al pubblico che si fermerà dopo questo tour e che tornerà in concerto solo nel 2027. Il momento, ripreso dai fan e rilanciato su TikTok, ha subito fatto il giro dei social, alimentando domande e interrogativi sul futuro musicale dell’ex concorrente di Amici. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Elodie, l’annuncio tra le lacrime all’ultimo concerto

Il video circolato in queste ore è stato registrato durante l’ultima data romana dell’"Elodie Show 2025", il tour nei palasport che ha chiuso un anno trionfale tra stadi, palazzetti ed esibizioni ovunque sold out. Sul palco, visibilmente commossa, Elodie ha ringraziato il pubblico prima di esibirsi nell’ultimo brano della serata. E con la voce rotta ha gelato i fan: "Mi fermerò per un po’, ci vediamo nel 2027".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel filmato, si vede Elodie asciugarsi le lacrime mentre la platea la incoraggia con applausi e cori, trasformando il suo annuncio in un momento di forte condivisione emotiva. Non ci sono dettagli, al momento, sui motivi della pausa – nessun problema di salute o ragioni ‘artistiche’ – ma il tono di Elodie lascia intendere la necessità di rallentare per recuperare le energie e dedicarsi (anche) alla vita privata.

Elodie ‘rallenta’ dopo un anno di tour al limite

Negli ultimi mesi, Elodie ha dovuto affrontare un calendario fittissimo. Dopo i grandi eventi negli stadi, ha portato in scena un tour nei palazzetti molto strutturato, con scenografie, corpo di ballo, atti tematici e una forte richiesta fisica e vocale ad ogni data. Proprio durante il concerto di Eboli, a inizio novembre, era stata costretta a fermarsi in lacrime sul palco per un improvviso abbassamento di voce, spiegando ai fan di fare "molta fatica a cantare", ma scegliendo comunque di concludere lo show tra gli applausi e il sostegno del pubblico.

L’annuncio della pausa al termine del tour appare quindi come il punto di arrivo naturale di un periodo vissuto ‘a cento all’ora’. Un modo per fermarsi prima di andare troppo oltre, e ricaricare le ‘batterie’ in vista di una nuova fase fondamentale della sua carriera. Per ora, Elodie non ha comunicato date o progetti specifici per il 2027, né ha fatto riferimento a nuovi album o tournée. Ma il messaggio che emerge dal video virale su Tik Tok è soprattutto quello della gratitudine, per i fan e per il pubblico che l’ha sostenuta fin qui. E resta la promessa di un ritorno in grande stile già fissato per il 2027.

Potrebbe interessarti anche