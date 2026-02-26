Trova nel Magazine
Elodie-Iannone, il litigio (durissimo) sotto casa della cantante: “L’ha investito di urla”. Cos’è successo

Il pilota ha raggiunto l’ex compagna per un confronto accesissimo in macchina: le foto che raccontano la lite (e la calma grazie a Franceska Nuredini)

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

L’ufficialità non è mai arrivata, ma la rottura tra Andrea Iannone ed Elodie è ormai cosa fatta e destinata a fare discutere. Tra i due, infatti, non sembra essere tornato il sereno, anzi. Il pilota motociclistico e la cantante non sembrano essere rimasti affatto in buoni rapporti e le tensioni dopo la bufera si fanno sentire. Come raccontato dalle foto pubblicate dal settimanale Diva e Donne, l’ormai ex coppia ha avuto un confronto accesissimo in macchina, proprio sotto casa di Elodie. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Andrea Iannone ed Elodie, la lite furiosa

Andrea Iannone ed Elodie non hanno mai ufficializzato a rottura e questo ha senza dubbio favorito nuove voci, indiscrezioni e presunti retroscena usciti in maniera incontrollata e incontrollabile. Per il pilota motociclistico si parla di un flirt con Rocío Muñoz Morales, ex compagna di Raoul Bova, mentre Elodie si è rifugiata tra le braccia confortanti dell’amica Franceska Nuredini. Talvolta, però, sono le immagini a parlare. Gli scatti diffusi dal settimanale Diva e Donna raccontano infatti una rottura che lascia ancora parecchi strascichi tra Iannone ed Elodie, come si può evincere dal loro litigio durissimo sotto casa della cantante. Il pilota avrebbe raggiunto l’ex compagna in macchina per avere un confronto divenuto ben presto a dir poco teso, come si legge sul magazine: "Qualunque sia stato il motivo, Elodie non sembra proprio aver gradito la visita dell’ex: è uscita di casa e lo ha ‘investito’ di urla. Poi è entrata nell’auto dell’ex, hanno parlato e ne è uscita scura in volto, tesa. Un confronto tempestoso".

La ‘quiete dopo la tempesta’ (per Elodie): cosa ha fatto Franceska Nuredini

Dopo essere rientrata in casa ‘scura in volta’ dopo la lite con Iannone, stando a quanto raccontato dal settimanale Diva e Donna Elodie avrebbe ritrovato il sorriso quasi subito. Qualche ora dopo, infatti, la cantante è stata raggiunta – sempre sotto casa – da Franceska Nuredini, la ballerina al suo fianco dalla scorsa estate e con cui sembra ormai essere inseparabile tra baci e abbracci.

