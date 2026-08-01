“Avrebbe mandato dei messaggi a Megan Ria per avvertirla”, l’indiscrezione su Elodie e la gelosia per Franceska dopo il bacio con l’ex di Amici Dopo l'unfollow su Instagram, emergono nuovi dettagli sul presunto caso di gelosia tra la cantante e Megan Ria, legato al rapporto con Franceska Nuredini.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Sembrava tutto risolto con un semplice "click": l"unfollow’ su Instagram che aveva chiuso, almeno all’apparenza, la questione. Ma le acque, a quanto pare, non si sono affatto calmate. Il gossip che vede protagoniste Elodie, la fidanzata Franceska Nuredini e la ballerina Megan Ria si arricchisce ora di nuovi dettagli, decisamente più piccanti. Al centro di tutto, una foto di un bacio mai davvero dimenticata e alcuni messaggi privati che, se confermati, racconterebbero un episodio di gelosia tutt’altro che banale. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Elodie, i presunti messaggi inviati a Megan Ria dopo il bacio con Francesca: l’indiscrezione

Il rapporto tra Elodie e Megan Ria finisce nuovamente al centro delle indiscrezioni. Dopo la diffusione sui social di una foto di un bacio e il successivo ‘unfollow‘ su Instagram, emergono nuovi presunti retroscena sulla vicenda legata alla gelosia della cantante nei confronti della ballerina del suo corpo di ballo ed ex volto di Amici. Secondo le indiscrezioni, Elodie non avrebbe gradito la vicinanza tra Megan e Franceska Nuredini, sua attuale compagna, con cui la ballerina in passato aveva condiviso alcuni scatti affettuosi e baci sui social. Dopo aver tolto il ‘segui’ a Megan su Instagram, la cantante avrebbe anche inviato alcuni messaggi privati alla ballerina. Secondo l’indiscrezione di Amedeo Venza, Elodie avrebbe chiesto a Ria di stare lontano da Franceska: "Elodie avrebbe mandato messaggi istantanei su WhatsApp a Megan avvertendola di stare lontana dalla sua fidanzata". Insomma, se dovesse essere confermata questa cosa, pare che la cantante sia molto gelosa della sua fidanzata.

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Elodie e Megan Ria: da amiche a ‘nemiche’ per Franceska

Com’è possibile che da amiche si diventi ‘nemiche’ in un niente? Be’, saranno tante le situazioni di questo tipo che accadono tra giovani e, lo sa bene anche Elodie. Da giorni, la cantante è al centro del gossip per il suo rapporto ‘conflittuale’ con Megan Ria, ballerina del suo corpo di ballo. Le due si sono conosciute durante il videoclip di "Tribale" e da allora hanno costruito un rapporto di collaborazione e amicizia, continuato anche dopo l’esperienza di Megan ad Amici e il suo ritorno nel tour della cantante. Tuttavia, però, ha attirato l’attenzione anche il legame tra Megan e Franceska Nuredini, mostrato sui social con grande affetto, anche se mai confermato come relazione. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali su questa situazione. È vero, la cantante ha tolto il ‘segui’ a Megan Ria ma questo non vuol dire che sia per forza per questo motivo. La vicenda resta solo frutto di supposizioni.

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