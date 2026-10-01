Elodie e Franceska, tensione dopo le rivelazioni di Megan Ria al Grande Fratello Vip: cosa è successo
Stando alle ultime indiscrezioni la compagna della cantante non avrebbe preso affatto bene le parole dell’ex compagna nella casa del reality di Ilary Blasi
Il ‘caso’ che coinvolge Franceska Nuredini, Elodie e Megan Ria torna ad animare il dibattito attorno al Grande Fratello VIP. Al centro ci sono un’amicizia ormai lontana, alcune dichiarazioni pronunciate dalla ballerina nella casa del reality condotto da Ilary Blasi e una presunta diffida di cui si è parlato nelle ultime settimane. A rilanciare nuovi dettagli è il giornalista Alberto Dandolo, che sulle pagine di Oggi ha parlato di una reazione particolarmente dura da parte di Franceska e del ruolo che Elodie avrebbe assunto nella vicenda. Scopriamo tutti i dettagli.
Elodie, Franceska Nuredini avrebbe perso la pazienza: il retroscena
Stando a quanto riferito da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi Franceska Nuredini non avrebbe accolto con favore il ritorno dell’argomento davanti alle telecamere del Grande Fratello VIP. La compagna di Elodie, infatti, sarebbe contrariata dal fatto che Megan Ria abbia nuovamente parlato del loro passato rapporto, arrivando a coinvolgere anche la cantante. L’indiscrezione parla di un momento di forte tensione vissuto in privato, con Franceska che avrebbe manifestato apertamente il proprio disappunto. Il punto della questione sarebbe il legame che per anni ha unito le due ragazze. Megan ed Franceska si conoscono da quando erano adolescenti e hanno condiviso esperienze personali e professionali. La ballerina ha raccontato nella casa più spiata d’Italia di aver vissuto con dispiacere il progressivo allontanamento, spiegando tuttavia di non voler trasformare la vicenda in un’occasione per alimentare il gossip. Anche il rapporto con Elodie è finito al centro delle domande, soprattutto dopo che la cantante avrebbe smesso di seguire Megan sui social.
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La presunta diffida e il nuovo capitolo della vicenda
Alla storia si è aggiunto anche il tema di una presunta diffida. A parlarne pubblicamente era stata Selvaggia Lucarelli, opinionista del GF Vip, secondo la quale Megan Ria sarebbe stata invitata formalmente a non raccontare determinati aspetti della vicenda. Nella sua newsletter, infatti, l’opinionista aveva sottolineato il contrasto tra il diritto di tutelare la propria privacy e quello di una persona direttamente coinvolta di raccontare la propria esperienza. La questione, dunque, resta legata soprattutto a ricostruzioni e indiscrezioni riportate pubblicamente, senza che tutti i dettagli siano stati confermati dai diretti interessati. Ora, stando ancora a quanto riferisce Dandolo, la nuova tensione avrebbe riacceso il confronto. Elodie, secondo il giornalista, sarebbe particolarmente determinata a proteggere la serenità della compagna. Un ulteriore capitolo di una vicenda che, nonostante i tentativi di chiuderla, continua a riaffiorare dentro e fuori dalla casa.
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