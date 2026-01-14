“Elodie e Franceska rimaste sole in Thailandia”, il nuovo retroscena che alimenta il gossip: cosa stanno facendo
Continuano le voci sulla presunta relazione tra la ballerina e la cantante dopo l’addio di quest’ultima ad Andrea Iannone: le indiscrezioni.
Da mesi non si parla d’altro: la relazione tra Elodie Di Patrizi e il motociclista Andrea Iannone sarebbe giunta al termine, con la cantante già alle prese con una nuova love story. Nuovi indizi su questo sarebbero arrivati direttamente dalla Thailandia, dove Elodie si trova in vacanza da un po’ con un gruppo di amici, proprio come mostrato dalle immagini che lei stessa ha pubblicato sui social. I tanti fan hanno però notato la particolare sintonia tra lei e l’amica Franceska Nuredini, ipotizzando anche che la lunga amicizia tra le due possa essersi trasformata in qualcosa di più. Le ultime indiscrezioni rivelano che, ad oggi, Elodie e Francesca sarebbero rimaste da sole in Thailandia e questo non fa che alimentare ulteriormente il gossip: scopriamo di più.
Elodie e Franceska, nuovo retroscena: "Da sole in Thailandia"
Ad alimentare i rumors secondo i quali tra Elodie e Franceska sarebbe in corso una vera e propria love story arrivano ora le indiscrezioni fornite sui social dall’esperta Deianira Marzano. Quest’ultima, attraverso le Instagram stories, ha infatti pubblicato la segnalazione di un utente che rivela: "Le amiche di Elodie sono tutte tornate in Italia, sono rimaste in Thailandia solo lei e Franceska, ieri erano ad uno spettacolo Drag".
Fermo restando che niente e nessuno impedisce a due semplici amiche di fare una vacanza insieme, chi crede (o forse spera) in una love story tra Elodie e Franceska può vedere in questa nuova indiscrezione proprio un’ulteriore conferma di una loro possibile relazione. L’unica certezza è il fatto che siano due bellissime ragazze in vacanza, che tra loro vi sia indubbiamente affetto e sintonia, e che insieme si stiano divertendo molto tra spiagge assolate, relax, street food, animali esotici e gite in barca. Su tutto il resto per ora non c’è alcuna conferma da parte delle dirette interessate.
Franceska Nuredini, chi è l’a ballerina vicina ad Elodie
Franceska Nuredini è una ballerina italoalbanese di 23 anni che, nonostante la giovanissima età, ha già fatto parte di corpi di ballo molto importanti, con diverse apparizioni televisive. Per ciò che riguarda nello specifico Elodie, la ballerina ha preso parte al suo tour nei palazzetti commentando l’esperienza attraverso i social con queste parole: "Oggi qui per raccontarvi che sono quasi 7 anni che faccio la ballerina di professione, eppure in tutti questi anni mai ho lavorato così. Questo tour non è stato un semplice lavoro, è stato qualcosa che ricorderò per sempre".
