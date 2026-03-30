Elodie e Franceska Nuredini non si nascondono più: le foto 'bollenti' in piscina e lo scatto inatteso con Tananai
Sotto il sole e lontano dai riflettori: arriva il carosello social di Elodie, che racconta l’intimità condivisa con la sua ballerina e riaccende le speranze dei fan.
Tra silenzi social e immagini che parlano più di mille dichiarazioni, Elodie torna su Instagram con un carosello che non è passato inosservato. Dopo settimane di presenza centellinata e quasi esclusivamente legata ai progetti professionali, la cantante ha deciso di aprire una finestra più personale sulle sue ultime settimane, condividendo una sequenza di scatti che hanno immediatamente acceso l’attenzione dei follower e degli osservatori del gossip. Al centro delle immagini, la presenza costante e complice di Franceska, figura ormai familiare a chi segue con attenzione i movimenti della cantante.
Il rapporto tra Elodie e Franceska Nuredini
È noto come, nell’ultimo periodo, Elodie abbia mantenuto un profilo piuttosto basso per quanto riguarda la sfera privata. Eppure, ogni volta che ha scelto di mostrarsi oltre il palcoscenico, l’eco è stata immediata. Le voci su una relazione con Franceska circolano già da tempo: i primi rumor avevano iniziato a diffondersi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, quando le due avevano cominciato a comparire con maggiore frequenza nei rispettivi contenuti social. Per molti, la vera svolta sarebbe stata la vacanza in Thailandia con il corpo di ballo, un viaggio fatto di immagini tra tramonti, abbracci e sorrisi che avevano alimentato speculazioni sempre più insistenti, fino al racconto di un presunto bacio in un locale che per tanti aveva rappresentato una sorta di "conferma" non ufficiale. Nonostante ciò, le dirette interessate non hanno mai definito pubblicamente la natura del loro legame, preferendo viverlo con naturalezza e godendosi la vicinanza reciproca.
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Gli scatti in piscina che fanno discutere
Nel nuovo carosello pubblicato su Instagram, tra amici, momenti conviviali e frammenti di quotidianità, spiccano in modo particolare le immagini che ritraggono Elodie e Franceska nude mentre si godono un momento di relax in piscina. Una piscina idromassaggio su una terrazza con vista suggestiva, l’acqua che riflette la luce e loro strette l’una all’altra, in uno scatto che trasmette sintonia e vicinanza. Nel giro di pochi minuti, il post è diventato virale, raccogliendo migliaia di commenti e condivisioni. Le immagini raccontano una complicità che va oltre le parole. C’è chi parla apertamente di una storia d’amore, chi preferisce restare cauto, ma è indubbio che il legame tra le due appaia solido e sereno.
Lo scatto curioso con Tananai
Tra le fotografie condivise, non mancano momenti con amici, colleghi e collaboratori, come l’esperto make up artist Mr. Daniel Makeup. In uno degli scatti compare anche Tananai, seduto in una vasca da bagno in una scena che ha strappato più di un sorriso: sembra intento a mangiare, con un piatto vuoto davanti a sé, in un contesto volutamente ironico e surreale. Un’immagine che spezza l’atmosfera più intima di altre foto e restituisce la dimensione giocosa e conviviale delle giornate trascorse insieme.
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