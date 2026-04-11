Elodie e Franceska Nuredini fanno sul serio, la dichiarazione d'amore definitiva e il dolce post: "Amore mio" Tra vacanze sul lago, backstage e un commento che vale più di mille interviste, la storia tra Elodie e Franceska Nuredini si racconta ormai da sola mentre procede a gonfie vele.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Franceska Nuredini sorprende tutti e lascia sotto una gallery pubblicata da Elodie un commento dolce che, nel giro di pochi minuti, ha mandato in tilt i fan. Parliamo di una dichiarazione chiara, diretta, impossibile da fraintendere. E se fino a qualche tempo fa le due avevano preferito lasciar parlare le immagini, questa volta sono state le parole a fare rumore.

La vacanza di Elodie e Franceska Nuredini e la dichiarazione d’amore

Le fotografie del carosello instagram di ELodie raccontano una vacanza luminosa, tra sole e acqua, in una villa affacciata sul lago di Como. Scatti spontanei, quasi mai truccate, lontane dalle pose costruite da red carpet. In alcune immagini compare anche Diletta Leotta, amica storica della cantante, a conferma di un clima disteso, familiare, complice. Ma a catalizzare l’attenzione non è solo la bellezza delle foto, ma anche quel dolce "Amore mio" scritto da Francesca sotto il post, che sembra suggellare pubblicamente un sentimento ormai evidente, con tanto di cuore rosso.

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Un legame nato sul palco

La storia tra Elodie e Franceska affonda le radici nel lavoro, tra prove, concerti, coreografie e viaggi condivisi. Franceska, ballerina professionista classe 2003, è entrata nel corpo di ballo stabile dei tour della cantante, contribuendo a performance costruite attorno ai temi della libertà e dell’identità. Proprio in quel contesto, tra luci e backstage, sarebbe nato un legame andato ben oltre la dimensione artistica. Solo qualche giorno fa, parlando della sua carriera, Franceska aveva ricordato quell’esperienza come una delle più significative: "Negli ultimi sette anni di lavoro ho vissuto diverse esperienze memorabili", aveva confidato a Le Mile Magazine, "Tra le più significative c’è stato l’ultimo tour con l’artista Elodie. È stata un’esperienza estremamente appagante, sia artisticamente che personalmente. Sul palco mi sono sentita libera di essere veramente me stessa, cosa che non è sempre scontata nel mio lavoro". Prima di arrivare a questo nuovo capitolo, la vita sentimentale di Elodie era stata a lungo associata ad Andrea Iannone, con cui si sarebbe parlato perfino di progetti importanti. Poi, il cambiamento.

La relazione si fa sempre più seria

Nonostante il clamore, nessuna delle due ha sentito il bisogno di definire pubblicamente la relazione. Elodie, del resto, ha sempre difeso con decisione la propria libertà di vivere i sentimenti senza doverli incasellare o giustificare. Le immagini condivise negli ultimi mesi hanno mostrato abbracci, carezze, sguardi che parlano da soli. Per molti fan non serviva altro. E sotto l’ultimo post, accanto a "Amore mio", si moltiplicano commenti come "Vi amo", a dimostrazione di quanto questa coppia sia diventata, nel tempo, una delle più seguite e sostenute. E’ evidente come i fan siano felici di vedere la cantante con al fianco qualcuno che sembra capirla e accompagnarla davvero nella sua carriera e nella sua vita, con un affiatamento e una dolcezza che commuove e fa sognare.

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